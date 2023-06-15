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Движение по мосту через озеро Кабан в Казани обещают открыть к концу 2023 года
Реконструкция автомобильного моста через озеро Кабан по улице Назарбаева в Казани ведется с опережением графика. Рабочее движение по нему могут запустить уже в этом году, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.
«По контракту срок окончания работ – 2024 год. Но я надеюсь, что заданные темпы позволят открыть рабочее движение к концу 2023 года», – сказал спикер.
В настоящее время на объекте ведется монтаж береговых опор, засыпка грунта на конусах сооружения, а также проводятся подготовительные работы к устройству балок пролетного строения.
«Как результат мы получим новое однопролетное искусственное сооружение. Ширина дороги увеличится, мост прирастет дополнительными полосами, велодорожками, тротуарами. А вот его протяженность составит всего 18 метров», – отметил Чукин.
После проведенного в 2019 году обследования выяснилось, что мост является аварийным. Его ремонт начался в июле 2022 года. Сооружение, которому уже более 60 лет, реконструируют впервые.
После проведенных работ число полос для движения транспорта увеличится с шести до восьми, а несущая нагрузка вырастет до 25 тонн на ось. Кроме того, расширится пешеходная зона и появится велодорожка со стороны озера.
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