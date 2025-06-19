Минниханов обсудил на ПМЭФ совместные проекты с замглавы Минторговли Турции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Мустафой Тузджу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Собседники обсудили текущие совместные проекты, пояснила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О других сегодняшних встречах Раиса РТ читайте в материале Регионы, крупный бизнес и международные контакты: у Минниханова большая программа на ПМЭФ.