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Экономика 19 июня 2025 14:36

Минниханов обсудил на ПМЭФ вопросы сотрудничества с главой ГТЛК

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Минниханов обсудил на ПМЭФ вопросы сотрудничества с главой ГТЛК
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгением Дитрихом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Совместно с вашей компанией мы успешно обновляем общественный транспорт в республике. Только в прошлом году при вашей поддержке приобретен 171 автобус большого класса. Это позволяет нам создавать комфортную и безопасную городскую среду, а также повышать качество жизни наших граждан», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

ГТЛК успешно работает с крупнейшими машиностроительными предприятиями Татарстана. В частности, ею закупается продукция КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, Зеленодольского завода имени Горького.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О других сегодняшних встречах Раиса РТ читайте в материале Регионы, крупный бизнес и международные контакты: у Минниханова большая программа на ПМЭФ.

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#ПМЭФ #Рустам Минниханов
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