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Минниханов обсудил с замглавы ФАС тарифное регулирование и развитие конкуренции
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также принял участие Премьер-министр региона Алексей Песошин. Ранее он обсудил с Виталием Королевым вопросы тарифной политики (в том числе — связанные с цифровизацией электроэнергетической отрасли).
В ходе беседы стороны затронули вопросы межведомственного взаимодействия, развитие тарифного регулирования, обеспечение добросовестной конкуренции и защиту интересов населения.
До этого заместитель руководителя ФАС принял участие в итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по тарифам.
Как сообщал «Татар-информ», Федеральная антимонопольная служба увидела в маркетплейсах Ozon и Wildberries коллективных монополистов.
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