Минниханов обсудил с замглавы ФАС тарифное регулирование и развитие конкуренции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также принял участие Премьер-министр региона Алексей Песошин. Ранее он обсудил с Виталием Королевым вопросы тарифной политики (в том числе — связанные с цифровизацией электроэнергетической отрасли).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы стороны затронули вопросы межведомственного взаимодействия, развитие тарифного регулирования, обеспечение добросовестной конкуренции и защиту интересов населения.

До этого заместитель руководителя ФАС принял участие в итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по тарифам.

Как сообщал «Татар-информ», Федеральная антимонопольная служба увидела в маркетплейсах Ozon и Wildberries коллективных монополистов.