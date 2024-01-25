«Игра в кошки-мышки»: татарстанцы задолжали за ЖКУ 9 млрд рублей

Общий долг за жилищно-коммунальные услуги в целом по Татарстану в настоящее время составляет почти 9 млрд рублей. Только жители Альметьевского района задолжали управляющим компаниям 355 млн рублей. Такие данные были приведены сегодня на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани.

Как сообщил глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, от общего количества обращений граждан, проступающих по всех каналам связи в районную администрацию, 70% связаны со сферой ЖКХ.

«Это ключевой вопрос, с которым работает муниципалитет и который остро стоит перед нами», — сказал он.

В своем выступлении спикер заострил особое внимание на двух проблемах — задолженности населения за ЖКУ и износе коммунальной инфраструктуры. Нагуманов пояснил, что проблема роста долгов за коммуналку появилась и стала нарастать с 2010 года, когда ресурсоснабжающие организации перезаключали договора с управляющими компаниями. С тех пор долги ежегодно росли, поскольку УК «не были готовы» к работе с должниками.

В 2012 году ситуация усугубилась с введением нормативов по ОДН, и долг начал расти стремительно, в среднем по коммунальным ресурсам только в Альметьевском районе прирост составляет 40 млн рублей в год. Однако в 2022 году ситуацию удалось переломить, с тех пор ведется постепенная работа по снижению задолженности.

«Средняя скорость сокращения долгов населения сейчас составляет примерно 10 млн рублей в год. Но для понимания: долги людей перед управляющими компаниями составляют 355 млн рублей только по Альметьевском району. Понятно, что такими темпами мы будем ликвидировать эту задолженность бесконечно», — заметил Нагуманов.

Согласно его данным, сейчас собираемость платежей составляет около 98%. Среди должников есть люди, которые действительно находятся в бедственном финансовом положении — к примеру, это неполные семьи. Но основные долги приходятся на так называемых профессиональных неплательщиков.

«Это суммы, которые в ближайшие годы и десятилетия вряд ли удастся вернуть. Значимая часть квартир, где копятся долги, пустует. Владельцы проживают в других местах: кто-то в местах не столь отдаленных (то есть отбывает наказание в виде лишения свободы — прим. Т-и), а кто-то — за границей и платить не собирается», — пояснил глава района.

Тимур Нагуманов привел пример владельца квартиры на улице Белоглазова в Альметьевске. Мужчина несколько лет назад переехал в США, его долг за коммуналку на сегодня составляет полмиллиона рублей.

«Мы его знаем, он на контакте, на связи, о долге тоже знает. Говорит, что возвращаться не собирается и продавать квартиру не планирует. При этом накопленные долги его никак не беспокоят. Отвечает: „Платить не буду, перезвоните в другой раз“», — рассказал спикер.

Он назвал и другие примеры, где долги за ЖКУ превышают рыночную стоимость квартир. Хозяева прекрасно знают об этом, но держат квартиру про запас и платить не собираются. По словам Нагуманова, работа с должниками связана со значительными расходами, а действующие легитимные инструменты не работают. К примеру, неэффективно отключение квартиры должников от электроэнергии.

«Для профессионалов это просто смешной квест по быстрому обращению в надзорные органы, и управляющие компании вынуждены моментально возобновлять подачу электроэнергии. Попытки обратиться в суд кажутся эффективной мерой, но профессиональные неплательщики и здесь находят миллион уловок», — констатировал Нагуманов.

Глава администрации Альметьевского района Татарстана назвал это «игрой в кошки-мышки», которая отвлекает серьезные ресурсы самих управляющих организаций. Так, небольшая УК вынуждена тратить в месяц 300–500 тыс. рублей собственных средств только на содержание специальной службы, претензионную работу и прочие издержки. Для решения наболевшей проблемы Нагуманов рекомендовал обратиться к опыту передовых стран.

«Считаю, что при расчете тарифов 2% долгов, возможно, стоит предусмотреть в тарифе», — предложил он.

Кроме того, со слов спикера, нужно проработать механизмы изъятия через суд у должников жилой недвижимости с последующей ее заменой на меньшую по стоимости.

Вторая проблема Альметьевского района заключается в критическом износе сетей коммунальной инфраструктуры. Только по Альметьевску износ тепловых сетей составляет 66%.

«Тепловики подготовили расчеты, сметы, чтобы дойти до нормативных 40%. Но для этого нужно на протяжении десяти лет вкладывать по миллиарду рублей ежегодно», — уточнил Нагуманов.

Решить проблему только повышением тарифа невозможно, считает он. Только по Альметьевску для обновления сетей требуется 12 млрд рублей.

«Сегодняшние суммы не позволяют покрывать текущую амортизацию и обновление. Это как снежный ком, его нужно хотя бы остановить», — подчеркнул Нагуманов.

Итоги заседания подвел Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он сообщил, что в целом долги за ЖКУ по республике составляют почти 9 млрд рублей.

«Эта сумма очень помогла бы в сдерживании роста тарифов, улучшении качества ЖКУ, содержании сетей», — признал Премьер.

Алексей Песошин поручил муниципалитетам в новом году продолжать активную работу с должниками.