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Песошин и замглавы ФАС обсудили вопросы тарифной политики
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым, который в рамках визита в Казань примет участие в итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам.
«Стороны обсудили вопросы тарифной политики, совершенствование антимонопольного и тарифного регулирования, сопряженного с цифровизацией электроэнергетической отрасли», – передает пресс-служба Раиса РТ.
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