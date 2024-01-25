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Общество 25 января 2024 15:00

Песошин и замглавы ФАС обсудили вопросы тарифной политики

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Песошин и замглавы ФАС обсудили вопросы тарифной политики
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым, который в рамках визита в Казань примет участие в итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«Стороны обсудили вопросы тарифной политики, совершенствование антимонопольного и тарифного регулирования, сопряженного с цифровизацией электроэнергетической отрасли», – передает пресс-служба Раиса РТ.

#Алексей Песошин
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