Песошин и замглавы ФАС обсудили вопросы тарифной политики

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым, который в рамках визита в Казань примет участие в итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«Стороны обсудили вопросы тарифной политики, совершенствование антимонопольного и тарифного регулирования, сопряженного с цифровизацией электроэнергетической отрасли», – передает пресс-служба Раиса РТ.