ФАС увидела в Ozon и Wildberries коллективных монополистов

Компании Ozon и Wildberries занимают примерно 80% рынка маркетплейсов и, соответственно, доминируют на нем. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский, передает ТАСС.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — пояснил глава ведомства.

При этом, по словам Шаскольского, «постоянно» поступает достаточно много жалоб от потребителей, а также от малых и средних компаний на работу маркетплейсов. Чаще всего речь идет о завышении логистических затрат, навязывании невыгодных условий и начислении штрафов.

Руководитель ФАС в связи с этим напомнил о действующем до 2025 года «448-м постановлении» Правительства РФ, вводящем мораторий на проверку IT-компаний.

Поэтому «для исключения в дальнейшем негативных последствий» антимонопольное ведомство проводит «работу по добровольному устранению нарушений», добавил он.