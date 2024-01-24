Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФАС увидела в Ozon и Wildberries коллективных монополистов
Компании Ozon и Wildberries занимают примерно 80% рынка маркетплейсов и, соответственно, доминируют на нем. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский, передает ТАСС.
«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — пояснил глава ведомства.
При этом, по словам Шаскольского, «постоянно» поступает достаточно много жалоб от потребителей, а также от малых и средних компаний на работу маркетплейсов. Чаще всего речь идет о завышении логистических затрат, навязывании невыгодных условий и начислении штрафов.
Руководитель ФАС в связи с этим напомнил о действующем до 2025 года «448-м постановлении» Правительства РФ, вводящем мораторий на проверку IT-компаний.
Поэтому «для исключения в дальнейшем негативных последствий» антимонопольное ведомство проводит «работу по добровольному устранению нарушений», добавил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»