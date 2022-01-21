Минниханов обсудил с Кудриным вопросы финансирования регионов России

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился в Доме Правительства РТ с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным, который находится в Казани с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы развития экономики регионов России и финансирования субъектов Федерации. Затронули они и тему экономических точек роста Татарстана, развития его агломераций.

В беседе принял участие вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, отмечают в пресс-службе Президента РТ.

Накануне глава Счетной палаты РФ посетил Иннополис и выразил интерес к совместным проектам в области больших данных. Позднее сегодня он принял участие в стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

Пути развития бюджетного федерализма ранее обсуждались на одной из сессий Гайдаровского форума в Москве. Участие в ее работе приняли и Рустам Минниханов, и Алексей Кудрин.