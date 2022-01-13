Рустам Минниханов: «Все перетекает в федеральный бюджет, конечно. Тихо-тихо»

Пути развития бюджетного федерализма обсудили сегодня на Гайдаровском форуме. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что регионам нужно дать больше «свободных денег». Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил не менять хотя бы действующие правила в течение 5-7 лет. Подробнее о финансовой дискуссии – в материале ИА «Татар-информ».

Фото: president.tatarstan.ru

Трансферты регионам, чтобы снять резко возникшие проблемы с бюджетами, выросли в 1,5 раза

«Тема как минное поле – взрывоопасная. В ней очень много проблем, но есть и возможности», – обозначила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич, открывая заседание.

Она отметила, что Россия – страна с «чудовищно неравномерной налоговой базой», добавив, что никакого легкого решения для решения вопроса не существует. «Объединять страну в 13 субъектов, я надеюсь, мы не будем, ради того, чтобы выровнять это. Это невозможно», – сказала эксперт.

Зубаревич также заметила, что рентные налоги собираются в федеральный бюджет и в дальнейшем «очень малая часть» полученных средств распределяется в регионы. В то же время она считает, что регионам не могут дать больше налогов, потому что самые рентные налоги за пользование природными ресурсами и НДС должны собираться в федеральный бюджет. В таком случае, может быть, освободить регионы от части обязательств, задалась вопросом профессор.

Научный специалист подчеркнула, что всегда была за децентрализацию, но в прошлый ковидный год «впервые увидела преимущество» центрального бюджета». По ее словам, на решение вопросов деньги выделялись стремительно. Трансферты регионам, чтобы снять резко возникшие проблемы с бюджетами, выросли в 1,5 раза.

Зубаревич тут же задалась вопросом о том, кто координирует финансовую политику в условиях форс-мажора. «Я внимательно смотрела на масштабы выпадающих доходов бюджетов регионов и добавку этих трансфертов, которая должна была их покрыть. Так у нас есть регионы, у которых не было выпадающих доходов, а им, так, на-минуточку, по 30-40, а некоторым и 50 млрд рублей добавили. А были регионы, которым еле-еле перекрыли масштабное выпадение доходов», – заявила специалист.

«У субъектов должно быть достаточно свободы»

После провокационного вступления для разогрева беседы слово предоставили председателю Счетной палаты (СП) Российской Федерации Алексею Кудрину.

Он представил, что если бы ему нужно было назвать 5-6 ключевых вопросов для развития страны, и в том числе поднятия темпов экономического роста, то среди них было бы обновление настройки отношений центра и регионов, включая перераспределение налогов – доходов, которые собираются по сути в регионах.

«Дело не только в перераспределении доходов. Вопрос в том, что сам регион является площадкой для всех экономических преобразований. Там должны быть не только доходы, но и полномочия. Там должна быть достаточная “свобода рук”. Там не нужно нам связывать очень серьезно разными и законодательными и другими нормами регламентами ту работу, которая реализуется субъектами», – отметил Кудрин.

По его мнению, нужно найти золотую середину. «Мне кажется, сегодня все-таки эта планка регулирования должна быть несколько ослаблена, а регионы должны иметь больше свободных ресурсов для того, чтобы осуществлять свою деятельность, потому что там виднее, где сейчас проблема», – полагает глава Счетной палаты.

Он напомнил, что все регионы разные и южные отличаются от северные, западные от восточных, и у каждого свои «болячки». «Вот почему у нас должно быть очень гибким регулирование и у субъектов должно быть достаточно свободы», – подчеркнул Кудрин.

В пандемийный год поддержка регионов из федерального бюджета достигла исторического максимума

Вопрос – сколько остается в центре доходов, сколько возвращается в регионы – всегда был предметом дискуссий. Кудрин назвал примерное соотношение на данный момент: с учетом рентных налоговых платежей, в том числе налога на добычу полезных ископаемых, который взымается с нефтяных и газовых компаний, 55% остается на федеральном уровне, 45% – в субъектах России.

Уровень доходов в субъектах очень разный, заметил глава Счетной палаты. «У нас в девяти регионах собирается 59% всех доходов. Если подняться чуть выше – в 16 регионах – 72%. Это означает, что в остальных 69 регионах всего 38%. Видите, какая разная доходная база. Поэтому, конечно, центр объективно обязан перераспределять через себя», – уверен Кудрин.

Он сказал, что сам будучи министром финансов России занимался вопросами трансферта, чтобы «эта модель была правильная».

Кудрин сообщил, что в прошлый пандемийный год поддержка регионов из федерального бюджета достигла исторического максимума – 3,5 трлн рублей. «Столько никогда не давали субъектам. Но она вся была связана с пандемией, с национальными проектами, которые были начаты за два года до этого», – отметил спикер.

Он пояснил, что деньги выделялись в виде субсидий и были «окрашены» – целевыми. Примем, сами субъекты тоже должны были выделать деньги на реализацию проектов.

«Эта вся громадная поддержка привела к тому, что этот фонд выравнивания, который выравнивает условия, в доле финансовой поддержки регионов постепенно сокращался. В 2018 году он составлял еще 50%. При мне, я еще министром (был – прим. Т-и), помню и 70% было. А сейчас он уже сократился до 27%, может быть 30%», – сообщил Кудрин.

При этом выросла доля целевых, связанных субсидий, «по которым губернаторы не имеют право шагнуть в сторону», так как предусмотрена серьезная ответственность. В этих правилах Счетная палата усматривает жесткость.

«Я считаю, что нам действительно, нужно вернуться к тому, чтобы доля выравнивания несвязанных ресурсов при выравнивании снова поднялась как минимум до 35-ти, 50-ти со временем процентов надо увеличить и дать эту свободу субъектам», – считает Кудрин.

Количество субсидий для регионов за последние годы выросли в 2,5 раза – до 313 видов. По каждой из них с субъектами заключается соглашение и устанавливаются индивидуальные нормативы выполнения заданий.

Глава контрольного органа полагает, что субсидии нужно объединить и укрупнить, а перед регионами ставить более общие задачи. «Чтобы оставалась гибкость у субъектов РФ», – сказал председатель СП.

Среди регионов равномерно можно распределить почти 600 млрд рублей страховых взносов в ОМС

Как же выравнивать доходную базу бюджетов, ведь, если просто оставлять доходы в субъектах, то они останутся только в тех, где они есть? «То есть мы богатым оставим еще и доходы. А мы-то как раз хотим решать другую задачу», – поделился Кудрин.

Возможности он видит в перераспределении расходных полномочий – передать их часть на федеральный уровень, но при этом оставить часть ресурсов в субъектах. Это можно сделать за счет платы страховых взносов в обязательном медицинском страховании (ОМС) за неработающее население. В прошлом году таких средств, а их заплатили все субъекты России, набралось 783 млрд рублей. В том числе за детей в ОМС было перечислено 305 млрд рублей, за пенсионеров – 267 млрд рублей.

«Сегодня есть идея передать эти полномочия на федеральный уровень. Пенсия – это федеральные полномочия, они платятся из Пенсионного фонда, человек попадает в пенсионную систему и получает пенсию автоматически в рамках федеральных законов. В этом смысле и платить за него могла бы федерация. Эти 267 млрд рублей равномерно, причем, пропорционально пенсионерам останутся в субъектах. Второй принцип – по детям, тут немного другая география будет, но такой подход возможен», – сказал Кудрин.

Эти два-три шага, по мнению Кудрина, помогли бы «существенно настроить межбюджетные отношения». «По сути это конституционные полномочия субъектов, которые они могли бы выполнять более полноценно», – уверен глава СП.

«Я понимаю, что у федерального бюджета тоже большие задачи, надо находить компромисс»

Президент Татарстана Рустам Минниханов согласился с выступившими: тема взаимоотношения регионального и федерального бюджетов никогда не найдет общего понимания. «Потому что интересы разные», – считает он.

Руководитель республики заметил, что угол зрения на бюджетные процессы зависит от того, на какой должности ты работаешь. «Я работал в муниципалитете и мне казалось, что руководители, которые сидят в центре, в Казани, они не все понимают. Но когда Минтимер Шаймиев поставил меня министром финансов, оказалось, что в министерстве работают очень подготовленные люди и очень профессиональные. Я на федеральном уровне никогда не работал и сегодня у меня есть большие претензии к федеральным коллегам, которые я не всегда говорю вслух», – сказал Президент РТ.

Он пояснил, что это видение исходя из того видения, которое есть у него как руководителя субъекта.

«Мне повезло, что я работаю в самодостаточном регионе с большой диверсифицированной экономикой. Тем не менее, по отношению к нашей республике – все перетекает в федеральный бюджет, конечно. Тихо-тихо. То это забрали, то это. Этот момент есть. Я понимаю, что у федерального бюджета тоже большие задачи, есть вопросы обороны, правопорядка, другие. Поэтому здесь надо находить нам общий компромисс», – полагает Минниханов.

В то же время он отметил, что во время пандемии и в республике были серьезные бюджетные проблемы, но Президент России Владимир Путин и Правительство РФ принимали оперативные решения.

Правительство также запустило для регионов новый механизм – «инфраструктурное меню», инструменты которого за счет льготного финансирования позволят вести строительство и реконструкцию в регионах.

«Главное, чтобы не передумали», – добавил Президент.

Бюджет Татарстана потерял 30 млрд рублей льгот на добычу битума и акцизы на алкоголь

Рустам Минниханов также сообщил, что валовый региональный продукт Татарстана за последние 11 лет вырос в 3,2 раза. С 1 трлн рублей в 2010 году до 3,2 трлн рублей в прошлом. «Доходы выросли, к сожалению, только в 2,4 раза», – сказал руководитель республики.

По его мнению, это, в том числе следствие перетока финансов.

Президент с пониманием относится к тому, что нужно поддерживать регионы, которые в этом нуждаются. «Если бы я работал в депрессивном регионе, мое выступление было бы другим», ­– оговорился Минниханов.

Он штрихами обрисовал экономику Татарстана: в 2021 объем промышленного производства в 2021 году составил 3,87 трлн рублей, налоговых платежей собрано свыше 1,15 трлн рублей, собственные доходы – 330 млрд рублей, с учетом федеральных средств – 415 млрд рублей.

«Мы не «пассажиры», мы серьезный регион, который серьезно вкладывается в федеральный бюджет. И это не только нефтяная часть», – заявил Минниханов.

Он уточнил, что развивается обрабатывающие производства – строится нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «ТАНЕКО», идет модернизация нефтехимических предприятий, производства «КАМАЗа».

Кроме того, за последние годы были созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. В том числе – 94 промышленные площадки, рассчитанные на 40 тыс. рабочих мест. По итогам прошлого года выручка их резидентов составила 320 млрд рублей, налоговые отчисления – 28 млрд рублей.

Он выразил благодарность федеральному правительству за решения, которые позволяют развивать инфраструктуру промышленных объектов, за счет чего проекты становятся более выгодными.

«Но обидно, что в прошлом году мы потеряли порядка 30 млрд рублей из-за того, что высоковязкую нефть приравняли к классической нефти. Мы добываем нефть тепловым методом, а налоги платим, как будто добываем обычную нефть. Но нас не услышали. Наш бюджет потерял налог на прибыль, а нефтяная компания потеряла инвестиционную составляющую. Мы понимаем, что федеральный бюджет тоже ищет доходы», – сказал Минниханов.

Он считает, что нужно взвешенно подходить к финансовым вопросам. К примеру, с этого года вводится налоговый вычет за занятия спортом – можно вернуть 13% налога на доходы физических лиц.

«Подоходный налог наш!», – уточнил Минниханов. По расчетам, только в Татарстане выпадающие доходы могут составить около 10 млрд рублей.

«Я же не против! Но если федеральное собрание принимает решение – будьте любезны: здесь федеральный бюджет должен эти вопросы принимать (на себя ­– прим. Т-и)», – сказал Президент РТ.

«Рустам Нургалиевич! Ну, как приятно быть добрым за чужой счет», – заметила модератор Зубаревич.

«Наверное, они просто это не знают. Если бы знали, может быть по-другому сделали. Но наш голос не дошел, может быть мы не успеваем», – посетовал Минниханов.

Бюджет недоберет и отчисления за акцизы на алкогольную продукцию: если раньше в Татарстане оставалось 50% акцизов на средние дистилляты, то сейчас они полностью централизованы в федеральном бюджете. При этом госкомпания, которая вкладывала в развитие производства, по сути потеряет свои инвестиции.

«Что нам нужно? Для меня важно, чтобы было постоянство. Чтобы сказали: условия вот такие, 5 или 7 лет мы не трогаем. (…) Но в целом мы благодарны министерству финансов, федеральному правительству. Мы спорим, но друг друга слышим. В последние годы с «инфраструктурным меню» и нацпроектами поддержка для регионов очень большая, - только успевай получать эти средства и правильно осваивать», – отметил Минниханов.

Он сказал, что не может критиковать тех людей, которые принимают решения. «Я просто исхожу из моего положения. если бы я был там (в федеральном правительстве – прим. Т-и), я, может быть, еще жестче был», – заключил Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru