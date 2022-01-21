Минниханов поручил жестко пресекать хаотичную жилую застройку в пригородах Казани

Строительство жилых домов в пригородах Казани должно вестись с учетом развития дорожной и социальной инфраструктуры, чтобы жителям не пришлось испытывать неудобства. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства РТ.

«Мы эти вещи немного упустили, и у нас пригород хаотично развивался. Бизнес — он очень прагматичный. Они построили, продали и до свидания. Как это всё будет содержаться, где социальная инфраструктура?» — задал Минниханов риторический вопрос.

Президент Татарстана пояснил, что планированием развития пригородов будет заниматься новая структура — Институт пространственного развития РТ. Решение о его создании уже принято.

«Мы с этим опоздали, я согласен. Очень много ошибок за это время успели наделать. А ошибки еще будут. У нас около 30 тыс. гектаров в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Пестречинском, Лаишевском районах уже переведены. С землей проблем нет, но нужно жестко структурно выстроить эти отношения. Мы готовы раздавать земли, но строить нужно с учетом тех норм и стандартов, которые определит этот институт», — подчеркнул Минниханов.

В Доме Правительства РТ сегодня прошла стратегическая сессия «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».