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Официальная хроника
20 января 2022  22:04

Кудрин заинтересовался совместными проектами с Иннополисом в области больших данных

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Кудрин заинтересовался совместными проектами с Иннополисом в области больших данных
Фото: tatarstan.ru

Делегация Счетной палаты РФ во главе с ее председателем Алексеем Кудриным сегодня посетила Иннополис. Гостей встретил курирующий развитие города заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Представители Счетной палаты посетили технопарк имени А. С. Попова и Университет Иннополис. Помимо прочего, они ознакомились с робототехническими решениями IT-вуза и прокатились на беспилотном такси.

Роман Шайхутдинов рассказал гостям о развитии особой экономической зоны «Иннополис» и Университета Иннополис, а также проекта Иннополис в целом. 

Алексей Кудрин в свою очередь «выразил заинтересованность во взаимодействии с Иннополисом в части реализации совместных проектов с использованием больших данных», отмечают в аппарате татарстанского вице-премьера.

#счетная палата рф #Алексей Кудрин #Роман Шайхутдинов #иннополис
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