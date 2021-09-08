Минниханов обсудил с главой ОКР подготовку спортсменов Татарстана к Играм в Пекине

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Встреча состоялась на полях форума «Россия — спортивная держава», который проходит в МВЦ «Казань Экспо».

Стороны «обсудили итоги выступления татарстанских спортсменов в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио, а также подготовку атлетов к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине», отмечает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, Рустам Минниханов вручил Станиславу Позднякову медаль в честь 100-летия Татарской АССР — за «большой вклад в развитие Олимпийского движения, физической культуры и спорта».

На состоявшихся в 2021 году Олимпийских играх 2020 года в Токио татарстанские спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ на форуме «Россия — спортивная держава» заявил о готовности Казани принять Всемирный конгресс по спортивной медицине в 2024 году. Позднее он на встрече с помощником Президента РФ Игорем Левитиным и президентом FINA Хусейном аль-Мусалламом отметил интерес Татарстана к новым совместным проектам с Международной федерацией плавания.