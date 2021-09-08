Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в реализации новых проектов совместно с ФИНА

Cегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с помощником Президента РФ Игорем Левитиным и президентом ФИНА Хусейном Аль-Мусалламом на полях на полях форума «Россия — спортивная держава» в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов отметил богатую историю взаимоотношений Татарстана с ФИНА: «Все мероприятия, которые мы провели вместе с нашими коллегами из ФИНА, были организованы на самом высоком уровне. Надеемся, что наши дружеские отношения будут только крепнуть».

По его словам, Татарстан заинтересован в реализации новых проектов с ФИНА, в том числе по популяризации плавания среди молодежи.

Хусейн Аль-Мусаллам отметил, что Россия внесла большой вклад в развитие водных видов спорта, а также высоко оценил деятельность Центра развития ФИНА в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов представил заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко два новых спортивных объекта в Кукморе и Казани.