Минниханов: Казань готова принять Всемирный конгресс по спортивной медицине в 2024 году

Салават Камалетдинов

Казань готова заявиться на право проведения XXXVIII Всемирного конгресса по спортивной медицине в 2024 году. Об этом на пленарном заседании на форуме «Россия — спортивная держава» заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Казань готова заявиться на право проведения Всемирного конгресса по спортивной медицине в 2024 году», — сказал Минниханов.

Он напомнил, что в ближайшие годы в Татарстане запланированы несколько крупных спортивных мероприятий. В частности, в 2022 году будут проходить матчи чемпионата мира по волейболу, Всемирные игры Специальной Олимпиады, которые перенесли на 2023 год, а также в 2025 году в Казани вновь пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Кроме того, форум «Россия — спортивная держава» проходит одновременно с первыми в истории Играми стран СНГ.

«Татарстан участвует во всех федеральных программах, которые позволяют наращивать количество спортивных объектов, а также развивающих инфраструктуру и спорт», — добавил Президент республики.

В Татарстане созданы максимально комфортные условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей и болельщиков.

Рустам Минниханов поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава» и пожелал продуктивной работы и интересных дискуссий в рамках мероприятия.