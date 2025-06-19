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На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 14:23

Минниханов и глава Всероссийской федерации легкой атлетики договорились о сотрудничестве

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Минниханов и глава Всероссийской федерации легкой атлетики договорились о сотрудничестве
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель ПАО «Промсвязьбанк», председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Правительством РТ и общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация легкой атлетики». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В рамках взаимодействия Татарстана и ВФЛА планируется создание крытого легкоатлетического манежа, отвечающего стандартам проведения этапов чемпионата мира.

Особое внимание в соглашении уделено совместному проведению в республике ПСБ чемпионата России по легкой атлетике, намеченному на 7–10 августа этого года. Он пройдет в новом формате, объединяющем уличную и стадионную части соревнований. Для продуктивной работы организован общий оргкомитет главных летних стартов.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О других сегодняшних встречах Раиса РТ читайте в материале Регионы, крупный бизнес и международные контакты: у Минниханова большая программа на ПМЭФ.

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#ПМЭФ #Рустам Минниханов #легкая атлетика
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