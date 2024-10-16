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Общество 16 октября 2024 14:52

Все виды охоты в Татарстане запрещены до конца октября

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С 16 по 31 октября в Татарстане действует запрет на все виды охоты в охотугодьях. Об этом напомнили в Госкомитете республики по биологическим ресурсам.

В это время в регионе будут проводиться профилактические рейды. Сотрудники госкомитета и правоохранительные органы будут проверять соблюдение временного запрета.

Также охотникам напомнили об ответственности за нарушение требований. «Для граждан — лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; на должностных лиц — штраф в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой», — отмечается в сообщении пресс-службы.

#госкомитет рт по биологическим ресурсам #охота
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