Мифы и реальность о запретах к саммиту БРИКС: обзор всех ограничений в Казани

Полный запрет на любые виды охоты в столице Татарстана был введен 16 октября для недопущения «перемещений людей с оружием»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Не-охота

Сразу отметим, что в реальности ограничения не выглядят такими драконовскими, какими их рисуют некоторые СМИ и телеграм-каналы. И не будем забывать, что предпринимаются эти меры не только ради гостей саммита, но и в целях общественной безопасности. Как, например, временный запрет на охоту и особый противопожарный режим.

Полный запрет на любые виды охоты в столице Татарстана был введен в эту среду, 16 октября, для недопущения «перемещений людей с оружием». Во время действия запрета, то есть до 31 октября, специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с правоохранителями будут выходить в рейды для выявления нарушителей (последним грозит лишение прав на охоту).

Еще одна понятная мера – введение в Казани особого противопожарного режима с 21 по 25 октября. Жителям города и всем остальным в эти дни запрещено разводить костры, готовить еду на мангалах, сжигать бытовые отходы, мусор, сухую траву, использовать пиротехнику 1-3-го классов опасности и запускать фейерверки.

Ограничения на продажу спиртного вводятся только «в торговых объектах, расположенных на территориях, задействованных при проведении встречи глав государств БРИКС» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продажа спиртного

Логичными выглядят и ограничения на продажу спиртного. В СМИ при этом встречаются такие заголовки: «В Казани запретят продажу алкоголя в БРИКС» (так в тексте, – прим. Т-и), однако при ознакомлении с документом обнаруживается, что ограничения вводятся только «в торговых объектах, расположенных на территориях, задействованных при проведении встречи глав государств БРИКС».

В постановлении Кабмина РТ указаны эти 16 территорий, среди них аэропорт, центральный ж/д вокзал, речной порт, Ратуша и несколько отелей в центре города. При этом в ресторанах и кафе, расположенных на этих территориях, купить алкоголь все-таки будет можно.

В дни саммита будет запрещено использование арендных электросамокатов и велосипедов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самокаты и велосипеды

В дни саммита нельзя будет использовать арендные электросамокаты и велосипеды. Обращаем внимание, что ограничение не касается личных средств передвижения.

Казанцы уже заметили, как «очистилась природа», а вернее тротуары, от шеринговых электросамокатов – операторы сервисов вывозят их с улиц города. Закончить обещают уже сегодня.

С 19 по 24 октября включительно будут закрыты муниципальные парковки в центре города Фото: kazantransport.ru

Личный автотранспорт

Изменится и схема движения автомобилей по казанским улицам. В дни саммита будут недоступны дороги в окрестностях театра оперы и балета, Ратуши и Дома Правительства РТ. При необходимости количество перекрытых улиц увеличится – это касается дорог в центре и в Приволжском районе (район проспекта Победы, улицы Мавлютова и Оренбургского тракта).

Кроме того, с 19 по 24 октября включительно будут закрыты муниципальные парковки в центре города.

Подробнее о том, где закроют дороги и парковки, можно прочитать здесь.

На этой неделе по Сети разлетелась информация от одного из казанских СМИ о том, что на отдельных городских предприятиях сотрудников попросили не тревожить их слишком старые или слишком шумные личные автомобили ровно в сроки проведения саммита.

В тот же день руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опровергла эту новость в комментарии «Татар-информу»: «Никаких решений о запрете на использование «старого» личного транспорта не принималось». Чуть позже эти слова подтвердили в мэрии Казани.

Наибольшие видимые изменения саммит внесет, конечно, в улично-дорожное движение Казани и в режим работы общественного транспорта и такси Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общественный транспорт

Также отчасти изменится режим работы общественного транспорта и такси.

«Татар-информ» подробно писал об изменениях маршрутов движения автобусов (№10, 10а, 30, 35, 35а, 22, 89) и троллейбусов, следующих через центр города. Автобусные маршруты №28 и 28А будут временно закрыты, как и троллейбусные маршруты №2, 3, 5 и 7. Автобусный маршрут №91 будет доезжать до Чеховского рынка, а троллейбусный маршрут №8 – до сквера Габдуллы Тукая.

В Казани такси продолжит работать в штатном режиме, но маршруты проложат в обход перекрытых дорог, а останавливаться водители будут в ближайших доступных точках.

Резюме: лучше всего в эти дни передвигаться на метро. В часы пик поезда будут ходить с интервалом 6 минут.

С 21 по 24 октября включительно будет закрыт вход на территорию Казанского Кремля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский Кремль станет одной из площадок саммита

С 21 по 24 октября включительно будет закрыт вход на территорию Казанского Кремля, знаменитого в том числе своей доступностью для посетителей в режиме 24/7. Причина закрытия в том, что Кремль задействован как одна из площадок саммита.

Придется потерпеть с подачей заявлений и желающим зарегистрировать брак. Во время саммита Управление ЗАГС Казани не будет осуществлять прием населения. Регистрация смертей в этот период будет проводиться по адресу: ул. Меридианная, 4, рождений – при выписке из роддома РКБ и роддома №1.

Еще с 17-го (и по 28-е) октября изменился также режим работы некоторых отделений ГАИ.

Вузы, техникумы и колледжи города уже с 7 октября перешли на дистант Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дистант и досрочные каникулы

С понедельника казанские школьники отправятся на досрочные недельные каникулы. Тем временем вузы, техникумы и колледжи города уже с 7 октября перешли на дистант. К офлайновым занятиям они вернутся 27 октября.

Всех опередил КФУ, который ушел на дистанционное обучение с начала учебного года, а с 18 по 31 октября студенты университета тоже уйдут на каникулы.

Самый надежный способ доехать до аэропорта – электричка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как доехать до аэропорта

Сразу отметим, что самый надежный способ добраться жителям Казани до аэропорта – электричка. Именно такой способ передвижения рекомендует республиканский Минтранс.

С железнодорожного вокзала «Казань-1», станций Вахитово и Березовая роща электрички в аэропорт с 19 по 25 октября будут отправляться по измененному графику.

При этом количество поездов для пригородных перевозок пассажиров в этом направлении сохранится: всего от железнодорожного вокзала «Казань-1» в аэропорт будет курсировать 9 поездов, в обратном направлении – 11. Все они будут останавливаться на станциях Вахитово и Березовая роща.

Для участников саммита будут ходить дополнительные поезда.

Доступ в аэропорт такси, как и личных авто, может быть ограничен. Кроме того, вылетающим и встречающим стоит отслеживать возможные изменения в расписании полетов с 21 по 25 октября, а в аэропорт, в связи с усилением мер безопасности, прибывать как минимум за два часа до вылета.

С интенсивной работой аэропорта связано и ограничение движения грузовиков на территории Лаишевского района с 20 по 24 октября (конкретные участки дорог можно посмотреть по ссылке). Ограничения будут действовать с 6:00 до 23:00.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

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В те три дня, «которые потрясут мир» (в хорошем смысле слова), для собственного спокойствия рекомендуем носить с собой паспорт.