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Минниханов о защитниках и жителях блокадного Ленинграда: «Кланяемся героям»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале прокомментировал 80-летие полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
Назвав 27 января 1944 года «одной из значимых дат в истории Великой Отечественной войны», Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане проживают 87 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». «Искренне желаю им доброго здоровья, активного долголетия, благополучия и счастья», — добавил он.
Обратил внимание Раис РТ и на то, что в эти дни в Санкт-Петербурге проходят главные памятные мероприятия, в которых принимает участие и татарстанская делегация.
«Ленинградлыларның һәм аларны яклаучыларның батырлыгы мәңгелек! Каһарманнарга баш иябез! (в переводе с татарского — „Подвиг ленинградцев и их защитников вечен! Кланяемся героям!“)» — заключил Рустам Минниханов.
Ранее на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана упомянул «воспитательную роль» подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда.
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