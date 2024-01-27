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Общество 27 января 2024 13:54

Минниханов о защитниках и жителях блокадного Ленинграда: «Кланяемся героям»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале прокомментировал 80-летие полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Назвав 27 января 1944 года «одной из значимых дат в истории Великой Отечественной войны», Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане проживают 87 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». «Искренне желаю им доброго здоровья, активного долголетия, благополучия и счастья», — добавил он.

Обратил внимание Раис РТ и на то, что в эти дни в Санкт-Петербурге проходят главные памятные мероприятия, в которых принимает участие и татарстанская делегация.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Ленинградлыларның һәм аларны яклаучыларның батырлыгы мәңгелек! Каһарманнарга баш иябез! (в переводе с татарского — „Подвиг ленинградцев и их защитников вечен! Кланяемся героям!“)» — заключил Рустам Минниханов.

Ранее на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана упомянул «воспитательную роль» подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Сегодня отмечается 80-я годовщина полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Она продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года). Президент РФ Владимир Путин на днях заявил, что ни один город не проходил через такие жестокие испытания.
#Рустам Минниханов #Блокада Ленинграда #Снятие блокады Ленинграда
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