Минниханов о выставке «Агроволга»: Эта площадка очень востребована

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прошедшая в МВЦ «Казань Экспо» выставка «Агроволга-2024» подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» продлилась три дня, она завершила свою работу сегодня. Участниками мероприятия стали более 400 компаний. Посетили выставку свыше 15,9 тыс. гостей из 52 регионов России, а также из зарубежных стран — Азербайджана, Беларуси, Ирана, Йемена, Казахстана, Китая и Турции.

«Очень хорошие отзывы. Люди приходили семьями, с детьми. Очень качественно всё организовано. Мы считаем, что данная площадка очень востребована, при этом не только у специалистов агропромышленного комплекса, но и среди других (обычных — прим. Т-и) жителей», — подчеркнул Рустам Минниханов, накануне призывавший посетить мероприятие.

Раис Татарстана также поблагодарил команду Минсельхозпрода РТ за высокий уровень подготовки выставки.

Подробнее о завершившемся событии читайте в материале «Татар-информа» Минниханов на выставке «Агроволга»: китайский комбайн, трактор-шоу и кофе по-турецки.