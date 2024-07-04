Минниханов на выставке «Агроволга»: китайский комбайн, трактор-шоу и кофе по-турецки

До начала обхода Раис РТ Рустам Минниханов вручил ключи от десяти автолавок районным филиалам Татпотребсоюза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханова и Разина на выставке угостили турецким кофе

До начала обхода Раис РТ Рустам Минниханов вручил ключи от десяти автолавок районным филиалам Татпотребсоюза. «В преддверии Международного дня кооперации есть повод сделать некий вклад в улучшение работы этой системы», — сказал он.

Выставка «Агроволга» развернулась на 48 га. В ней принимают участие более 400 компаний из 42 регионов России и четырех зарубежных стран – Беларуси, Турции, Китая и Ирана.

Первый стенд, к которому подошли почетные гости, принадлежал турецкой компании, презентующей оросительные системы. Здесь Минниханову и Разину предложили попробовать турецкий кофе, от которого они не отказались.

Первый стенд, к которому подошли почетные гости, принадлежал турецкой компании, презентующей оросительные системы. Здесь Минниханову и Разину предложили попробовать турецкий кофе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У стенда китайских компаний им рассказали про оборудование по точному земледелию и систему параллельного вождения. А затем продемонстрировали китайский комбайн.

«Можем подкорректировать структуру посева яровой пшеницы, чтобы поправить бюджет»

Затем Минниханов и Разин отправились на опытно-демонстрационные поля. На них засеяно более 200 культур, включая зерновые, технические и кормовые.

«Изучив тренд рынка и экспортные поставки, мы обращаем внимание на твердую пшеницу. Здесь посеяно 14 сортов отечественной селекции. Большая потребность в этой пшенице на экспорт, для макаронных изделий. У нее цена на 20-30% выше, чем на мягкую пшеницу. И мы можем подкорректировать структуру посева яровой пшеницы, чтобы, так скажем, поправить наш бюджет», – сообщил гостям гендиректор ассоциации «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров.

Затем Минниханов и Разин отправились на опытно-демонстрационные поля. На них засеяно более 200 культур, включая зерновые, технические и кормовые. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После он показал «уникальный блок бинарных посевов». «Сегодня мы можем предложить сельхозпроизводителям, ведущим интенсивное животноводство, все бинарные посевы, которые дают нам возможность балансировать по сахару и белку», – подчеркнул руководитель ассоциации.

О производстве семян Минниханову и Разину также рассказал владелец аграрного холдинга «Эконива» в России Штефан Дюрр. Кроме того, он сообщил о планах по развитию производства молока.

«Спасибо, что дали нам работать в Татарстане. Приглашаем вас в августе на открытие нашей фермы. Хотим развивать племенное животноводство. И вместе с компанией “Август” хотим построить предприятие по переработке молока. Нас интересует именно сухое молоко. Вывозить на экспорт лучше сухое молоко, рынок огромный. А если не из Татарстана, то откуда тогда?» – обратился бизнесмен к Минниханову.

Впервые на выставке проходит Республиканский чемпионат по профессиональному вождению на газомоторных тракторах Belarus «МТЗ-шоу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все прекрасно на «Агроволге» организовано»

Впервые на выставке проходит Республиканский чемпионат по профессиональному вождению на газомоторных тракторах Belarus «МТЗ-шоу». В нем принимают участие 46 механизаторов. Состязания открылись сегодня, и оказались настолько зрелищными, что почетные гости долго не уходили со зрительской площадки.

Не смогли они обойти вниманием и республиканский конкурс среди коров «Краса Агроволги». В нем участвуют 80 животных из 40 племенных хозяйств республики. А выберет лучших оценщик Национальной ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы из Венгерии Шебёк Тамаш.

«Сейчас проходит конкурс выводящих – нужна красивая презентация животного публике. Была проведена огромная работа по отбору коров. Все прекрасно на “Агроволге” организовано. Плюс появилась прекрасная возможность показать лучших животных на этом манеже. И эти молодые животные – наше будущее», – заявил оценщик.

Не смогли они обойти вниманием и республиканский конкурс среди коров «Краса Агроволги». В нем участвуют 80 животных из 40 племенных хозяйств республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас важно продолжить мероприятия для формирования будущего урожая»

Минниханов назвал выставку «Агроволга» важным событием для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России. «Мероприятие востребовано специалистами АПК и способствует налаживанию сотрудничества товаропроизводителей, сельчан и ученых. Отрадно, что с каждым годом число участников и гостей „Агроволги“ неизменно увеличивается», — подчеркнул он.

Раис РТ добавил, что аграрии Татарстана вносят значительный вклад в решение задач по обеспечению продовольственной безопасности России. «Безусловно, успехи сельского хозяйства республики — это результат слаженной работы всех работников агропромышленного комплекса. Мы очень благодарны нашим аграриям за их самоотверженный труд. Гордимся их достижениями», — сказал он участникам выставки.

По словам руководителя республики, Татарстан — самодостаточный регион по основным продуктам питания. При этом ежегодно растет объем экспорта сельскохозяйственной продукции. В прошлом году он превысил 450 млн долларов США. Продукция из региона отправлялась в 52 зарубежные страны.

Аграрии республики успешно завершили посевную кампанию, все площади были своевременно обработаны и засеяны, отметил Минниханов. «Сейчас важно продолжить необходимые мероприятия для формирования будущего урожая, а также подготовку кормов для животноводства, — заключил он. – Попросим Всевышнего, чтобы в период уборочной кампании погодные условия были такие же, как сегодня».

Минниханов назвал выставку «Агроволга» важным событием для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Без внимания первого лица региона сельское хозяйство не сможет развиваться»

Разин после обхода выставки поблагодарил руководство Татарстана за внимание к сельскому хозяйству. «Без внимания первого лица региона никогда сельское хозяйство не сможет развиваться такими темпами, как это демонстрирует агропромышленный комплекс Татарстана. Хочу поблагодарить за великолепное мероприятие всероссийского, я бы даже сказал, мирового уровня», — заявил он.

По слова замминистра сельского хозяйства, выставка с каждым годом становится «шире, краше и более качественной». «Она задает самый высший уровень подобных мероприятий не только для нашей страны, но и для международного сообщества аграриев», — подчеркнул он.

Разин после обхода выставки поблагодарил руководство Татарстана за внимание к сельскому хозяйству Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Замминистра добавил, что «Агроволгу» посещает большое количество участников, в том числе и зарубежных. «Видим большой интерес со стороны аграриев. И самое главное, что выставка имеет практический результат», — отметил он.

Каждый год здесь заключаются важные контракты, демонстрируются новые передовые сельскохозяйственные технологии, семена, средства защиты растений, средства механизации, продолжил Разин. «Всё это помогает нам двигаться вперед», — констатировал он.

Замминистра напомнил, что Президент России Владимир Путин «поставил амбициозную задачу» — увеличить объемы производства продукции на 25% к 2030 году, нарастить экспорт на 50%. «Конечно, без современных технологий добиться поставленных задач невозможно. Поэтому такая выставка и подобные мероприятия в других регионах приближают нас к этой цели», — заметил он.