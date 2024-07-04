Минниханов показал кадры конкурса красоты среди коров

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале показал кадры конкурса красоты среди коров и призвал жителей республики посетить выставку «Агроволга», которая проходит на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо».

«На выставке „Агроволга“ проходит конкурс красоты среди коров. Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией!» — заметил Раис РТ.

«Бөтен гаилә белән күргәзмәгә килегез! Бик кызык! (в переводе с татарского — „Приходите всей семьей на выставку! Очень интересно!“)» — добавил Рустам Минниханов.

Подробнее о мероприятии можно прочитать в материале «Татар-информа» БПЛА, мотоциклы для аграриев и модные коровы: что показывают на выставке «Агроволга».

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.