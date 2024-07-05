Выставку «Агроволга» в Казани посетили 15,9 тыс. гостей из России и зарубежья

В Казани сегодня завершила работу Международная агропромышленная выставка «Агроволга». За три дня выставку посетили более 15,9 тыс. гостей из 52 регионов России, а также из зарубежных стран — Азербайджана, Беларуси, Ирана, Йемена, Казахстана, Китая и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мы искренне признательны всем экспонентам и гостям за плодотворное сотрудничество и поддержку. Ваше активное участие способствовало успешному проведению выставки. Благодарим вас за вклад в развитие агропромышленного комплекса страны», — сказал на церемонии закрытия мероприятия первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

На выставке были представлены лучшие достижения агропромышленного комплекса в области сельхозтехники и запчастей, растениеводства, животноводства, цифровизации. Была организована деловая программа. Круглые столы и семинары посетили 600 человек, свыше 2 тыс. подключились онлайн.

Кроме того, в рамках выставки в третий раз прошел конкурс-выводка крупнорогатого скота молочного направления продуктивности «Краса Агроволги». В нем участвовали 38 племенных хозяйств. По итогам состязаний гранд-чемпионкой признана корова из сельскохозяйственного потребкооператива «Урал» Кукморского района, чемпионкой стала корова из «КВ-Агро» Зеленодольского района, а вице-чемпионкой — корова из потребкооператива «Тан» Атнинского района.

Состоялся также I Республиканский чемпионат по профессиональному вождению на газомоторных тракторах Belarus «МТЗ-ШОУ». Механизаторы демонстрировали технику фигурного вождения с дальнейшей перестановкой груза и обязательным соблюдением разметки.

Победителем соревнования признан Ильмир Галимов из Тюлячинского района. Второе место занял Инсаф Шарафиев из Арского района, третье — Эдуард Минлигалин из Азнакаевского района.

Подробнее о завершившемся событии читайте в материале «Татар-информа» Минниханов на выставке «Агроволга»: китайский комбайн, трактор-шоу и кофе по-турецки.