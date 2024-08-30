«Легендарная личность»: в Казани увековечили память Ильдуса Мостюкова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Социалистического Труда, создателю системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» Ильдусу Мостюкову. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, родственники, близкие и коллеги конструктора.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня мы имеем честь почтить великого сына татарского народа Ильдуса Шайхуллисламовича Мостюкова открытием мемориальной доски. Опытный руководитель, талантливый конструктор», — заметил в своей торжественной речи Раис РТ.

Отдельно Рустам Минниханов отметил достижения ученого на должностях генерального конструктора Единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль», которую принято называть системой «свой-чужой», и директора НИИ №334 Министерства радиопромышленности СССР (ныне — Казанский НИИ радиоэлектроники).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ильдус Шайхуллисламович — поистине легендарная личность», — подытожил Рустам Минниханов.

Слова благодарности высказал и внук Ильдуса Мостюкова Булат Мостюков. «Для нас, его внуков и правнуков, он всегда был и будет путеводной звездой и примером достойнейшего человек своего дела», — подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Система работает — мы успешно сбиваем и уничтожаем [самолеты противника] — благодаря нашим великим военнослужащим и ученым. Спасибо им за это», — отметил в свою очередь участник специальной военной операции, Герой России Рустам Сайфуллин.

Бронзовая доска установлена на доме №3б по улице Горького, где Мостюков жил с 2020 года. Здесь же, по соседству, установлена памятная доска в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень важно было разместить две доски, чтобы не было конфликта. Они по жизни шли партнерами», — рассказала о тонкостях установки мемориальной доски министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Автор памятной доски — скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова. Решение установить мемориал Ильдусу Мостюкову ко Дню Республики Татарстан было принято по поручению Раиса РТ. Сроки были сжатыми — всего один месяц, а отлита доска была буквально в последние дни.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В работе скульптор ориентировалась на советы родственников и фотографии Героя Соцтруда. Сам барельеф представляет погрудный портрет Мостюкова на фоне позолоченных радиоволн.