Минниханов назвал виновными в смертях от Covid-19 не поверивших в серьезность болезни

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ назвал тех, кто, на его взгляд, виновен в продолжающем расти числе смертей от коронавируса Covid-19 в регионе.

«Мы каждый день теряем 5–6–7 человек. У нас уже 1368 человек, которых мы потеряли, это <…> безвозвратно. Как бы ни было, [заболеваемость] идет на спад, но… <…> Было у нас где-то 10–11 [смертей в день], сейчас оно (число смертей — прим. Т-и) упало, но тем не менее», — констатировал Президент РТ.

«Это говорит о том, что мы не дорабатываем. Здесь и наша вина, и вина тех людей, которые не услышали, не поверили тем угрозам, тем проблемам, с которыми они могли столкнуться», — подчеркнул в связи с этим Рустам Минниханов.

Говоря о недостаточном уровне вакцинации пожилых жителей Татарстана, руководитель республики напомнил: «Да, заболеть может небольшое количество людей, которые переболели, которые вакцинировались. Но у тех, кто вакцинировался, последствий нет со смертельным исходом».

Добавив, что 85% скончавшихся от коронавируса — это пожилые люди, Минниханов предложил использовать новые способы разъяснительной работы. «Вот этот фокус на „65+“ — очень серьезный. Подомовой обход — убедить, рассказать, показать, ответить на [вопросы]», — сказал Президент РТ. При этом он с горькой иронией объяснил необходимость подобных мер: «Ведь очень много в социальных сетях убедительных таких доводов, чтобы не вакцинироваться».

«Я это очень говорю серьезно, и буду очень сожалеть, если мы не сможем убедить, что все-таки надо защищаться. Усилить надо работу и с молодежью, молодежь тоже болеет», — резюмировал Рустам Минниханов.

Общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 17 декабря 2021 года достигло 1368. Вместе с тем, согласно данным Росстата, за октябрь 2021 года в России коронавирус стал причиной смерти 68 тыс. человек. При этом всего в республике с начала этого года скончались 56 тыс. человек по сравнению с 54 тыс. за весь 2020 год и 42,6 тыс. за предпандемийный 2019-й.