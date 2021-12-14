На две тысячи человек больше умерли в Татарстане в 2021 году

С начала этого года в Татарстане скончались 56 тысяч человек, это уже на две тысячи больше, чем за весь 2020-й год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Причем до пандемии Covid-19, в 2019 году, умерли 42,6 тыс. жителей Татарстана. По данным Минздрава РТ, тогда коэффициент общей смертности составлял 11 человек на тысячу. В ноябре 2021 года он составил 15, 7 случая на тысячу.

Причины роста смертности в Минзраве Татарстана связывают с одной из самых высоких в ПФО продолжительностью жизни.