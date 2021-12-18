Минниханов: В Татарстане фиксируется снижение темпов прироста заболеваемости Covid-19

Снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией фиксируется в Республике Татарстан. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба.

Он напомнил, что «каждая новая волна заболеваемости приносит нам новые вызовы, требующие все больших усилий для того чтобы стабилизировать ситуацию». Сегодня новой угрозой стал штамм омикрон, который зафиксирован уже более чем в 70 странах мира.

Президент Татарстана отметил, что вакцинация граждан и введение qr-кодов в общественных местах и на транспорте снизили количество ежедневно заболевающих Covid-19. Это позволяет проводить в республике новогодние мероприятия.

В республике есть достаточное количество вакцины, более 500 тыс. доз. Первым компонентом привито 2 млн. 250 тыс. человек. Среди лиц старше 60 лет привито 548 тыс. человек (или 65% от общей численности в этой возрастной категории).

«Пожилым надо вакцинироваться в первую очередь, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Есть статистика, есть данные, которые говорят о том, что прежде всего надо вакцинироваться лицам старше 60 лет».

Президент Татарстана также анонсировал, что с 20 декабря по 10 января заведениям общепита разрешат работать в ночное время — до 1 часа ночи, а 31 декабря — до 3 часов утра. Он подчеркнул, что решение принято после большого количества обращений со стороны бизнеса, учитывается и стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Мы берем на себя серьезную ответственность. Была проведена огромная подготовительная работа», — подчеркнул он и напомнил, что сегодня граждане имеют qr-коды, которые позволяют им посещать заведения общественного питания.

Рустам Минниханов напомнил, что в республике разрешат проводить детские новогодние праздники при обязательном строгом соблюдении санитарных требований. Это наличие QR-кодов для персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и родителей. Он уточняет, что на детских новогодних мероприятиях разрешено присутствие только одного сопровождающего, а также должны использоваться средства индивидуальной защиты (масок), соблюдаться социальная дистанция и проводиться термометрия на входе.