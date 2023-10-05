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Минниханов назвал Узбекистан одним из важнейших партнеров Татарстана
Узбекистан является одним из важнейших партнеров Татарстана. Об этом в своем Telegram-канале написал Раис РТ Рустам Минниханов, комментируя сегодняшний визит в Казань лидера этой центральноазиатской страны Шавката Мирзиёева.
«За последние годы активную работу наладили не только наши крупные предприятия, но и малый и средний бизнес. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 50%», — заметил руководитель республики, напомнив о появлении новых предприятий и новых рабочих мест.
Минниханов также выложил фотографии, на которых Мирзиёев запечатлен осматривающим храмы Казани.
Ранее Рустам Минниханов, Шавкат Мирзиёев и глава Минпромторга России Денис Мантуров подвели в Казани итоги III Форума регионов «Россия — Узбекистан», а также посетили выставку промышленности Татарстана. Позднее Минниханов и Мирзиёев провели встречу в Казанском Кремле.
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