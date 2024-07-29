Минниханов напомнил основные номера горячих линий в связи с ЧП в Волгоградской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале горячие линии МЧС России по Волгоградской области и РЖД.

Фото: © телеграм-канал Рустама Минниханова

Напомним, сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области поезд сошел с рельсов. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети.

«Находимся на постоянной связи с коллегами из Волгоградской области по поводу ДТП на железной дороге. В поезде были жители разных регионов России, в том числе из Татарстана», — написал Минниханов в посте.

Он также напомнил, что уже поговорил по телефону с губернатором области Андреем Бочаровым.

«На месте оперативно оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Для родных и близких открыты телефоны горячей линии РЖД и МЧС».