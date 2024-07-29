Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов напомнил основные номера горячих линий в связи с ЧП в Волгоградской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале горячие линии МЧС России по Волгоградской области и РЖД.
Напомним, сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области поезд сошел с рельсов. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети.
«Находимся на постоянной связи с коллегами из Волгоградской области по поводу ДТП на железной дороге. В поезде были жители разных регионов России, в том числе из Татарстана», — написал Минниханов в посте.
Он также напомнил, что уже поговорил по телефону с губернатором области Андреем Бочаровым.
«На месте оперативно оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Для родных и близких открыты телефоны горячей линии РЖД и МЧС».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»