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Ростех опубликовал кадры сошедшего поезда под Волгоградом с высоты
Госкорпорация «Ростех» опубликовала кадры сошедшего поезда под Волгоградом с высоты. Видеозапись появилась в телеграм-канале «Ростеха».
«“Ансаты” санитарной службы Ростеха спасают пострадавших при крушении поезда Казань – Адлер», – говорится в публикации.
Отмечается также, что пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, доставили в ближайшую больницу при помощи двух вертолетов НССА марки «Ансат».
Напомним, что ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети.
В настоящее время известно, что состояние трех человек оценивается как тяжелое, еще 30 человек проходят углубленное медобследование, а 339 человек находятся в пунктах временного размещения.
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