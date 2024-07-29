Ростех опубликовал кадры сошедшего поезда под Волгоградом с высоты

Госкорпорация «Ростех» опубликовала кадры сошедшего поезда под Волгоградом с высоты. Видеозапись появилась в телеграм-канале «Ростеха».

«“Ансаты” санитарной службы Ростеха спасают пострадавших при крушении поезда Казань – Адлер», – говорится в публикации.

Отмечается также, что пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, доставили в ближайшую больницу при помощи двух вертолетов НССА марки «Ансат».

Напомним, что ЧП произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети.

В настоящее время известно, что состояние трех человек оценивается как тяжелое, еще 30 человек проходят углубленное медобследование, а 339 человек находятся в пунктах временного размещения.