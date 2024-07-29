Минниханов и губернатор Волгоградской области Бочаров обсудили ЧП с поездом Казань-Адлер

Состоялся телефонный разговор Раиса Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Политики пообщались на тему ЧП, которое произошло сегодня на перегоне Гремячая – Котельниково.

Напомним, на данном участке в Волгоградской области, по предварительным данным, водитель грузовика КамАЗ выехал на ЖД переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань – Адлер. В результате часть вагонов состава сошли с рельсов (по предварительным данным, сошло 9 вагонов электровоз из 20 вагонов в составе). РЖД уже создала горячую линию по вопросам, связанным с этим происшествием.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, по поручению Минниханова правительство Татарстана активно взаимодействует с коллегами из Волгоградской области, в том числе устанавливает полные данные о количестве жителей республики, которые пострадали в результате схода с рельс поезда Казань-Адлер.

По последним озвученным губернатором области данным, в поезде находилось 813 человек, среди них дети. На месте создан оперативный штаб. Власти республики активно взаимодействуют со всеми ведомствами, уточнила пресс-секретарь.

Галимова добавила, что Минниханов оперативно получает информацию и держит вопрос на личном контроле.