Минниханов наградил победителей конкурса чтецов священного Корана в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня наградил победителей Международного конкурса чтения священного Корана, который стал первым мероприятием, прошедшим в Казани как Молодежной столице стран Организации исламского сотрудничества. Были определены по три лучших чтеца среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Победителем конкурса среди мужчин стал Муса Гайтиев (Чеченская Республика, Российская Федерация). Второе место занял Махмуд Халед Махмуд Суэйд из Египта, а третье место заслуженно получил Хамад Абдулла Т. А. Алжумайлы из Катара.

Среди женщин первое место получила Деви Юкха Нидха из Индонезии. Второе взяла Исраа Мохаммед Эсам Салах из Палестины, тогда как третье у Халимы Абдинасир Ахмед из Великобритании. Обладательницей специального приза стала участница из Нигера Чафаату Иссуфу Махамаду.

Всего в конкурсе приняли участие 50 чтецов: 30 представителей зарубежных стран и 20 — регионов России. Конкурс проходил в онлайн- и офлайн-формате. Жюри оценивало правильность произношения и качество запоминания глав Корана.

Победители получили денежные премии в размере 10 тыс. долларов. Обладателям вторых и третьих мест достались различные гаджеты. Церемония награждения завершила встречу Рустама Минниханова с участниками Форума молодых дипломатов стран ОИС.