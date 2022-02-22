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Ру Тат
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Общество
22 февраля 2022  14:44
Арсений Каримов

Победители конкурса чтецов Корана в Казани получат по 10 тыс. долларов

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Первым мероприятием, которое пройдет в Казани как молодежной столице исламского мира 2022 года, станет конкурс чтецов Корана. Он будет проводиться по двум номинациям, в каждой из них победитель получит по 10 тыс. долларов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Конкурс пройдет в преддверии священного месяца Рамадан. Здесь мы рассчитываем, что будет большое количество участников из разных стран. Для каждой номинации приз будет 10 тыс. долларов», — отметил глава Минмолодежи РТ.

Казань в 2022 году получила статус Молодежной столицы ОИС. По этому поводу в столице Татарстана запланировано несколько крупных событий. 

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил план мероприятий с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#тимур сулейманов #ОИС
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