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Экономика 19 июня 2025 11:35

Минниханов на полях ПМЭФ обсудил с Мутко состояние строительной отрасли

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Минниханов на полях ПМЭФ обсудил с Мутко состояние строительной отрасли
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Собеседники обсудили текущее состояние и развитие строительной отрасли в стране.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет отвечающую за национальный проект «Инфраструктура для жизни» комиссию Государственного совета России.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, планы Минниханова и тень Си Цзиньпина».

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#ПМЭФ #Рустам Минниханов #Виталий Мутко #Строительство
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