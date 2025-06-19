Минниханов на полях ПМЭФ обсудил импортозамещение и цифровизацию с гендиректором «ВК»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором ООО «ВК» («ВКонтакте») Владимиром Кириенко. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Одно из важных направлений сегодня – внедрение отечественных цифровых решений, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Сегодня мы ведем подготовительную работу по замещению иностранного почтового сервера отечественным решением. Для этого важно наладить тесное взаимодействие с лидерами IT-индустрии, одним из которых является компания «ВК», – отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи собеседники обсудили возможность введения отечественного почтового сервиса для государственных служащих, организацию пилотирования проекта по хранению и обработке данных, тиражирование лучших практик автоматизации кадрового электронного документооборота.

Владимир Кириенко в свою очередь подчеркнул, что Татарстан сегодня входит в число передовых регионов в части развития цифровых решений. «Хочу поблагодарить вас за поддержку. И приглашаю посетить VK Fest», – подытожил гендиректор ООО «ВК».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

VK – крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания, которая объединяет социальные сети, коммуникационные сервисы, игры, образование и многое другое. VK разрабатывает более 200 продуктов и сервисов: ими пользуются более 95% аудитории Рунета. Корпорация строит бизнес вокруг пользователей и контентных сервисов: ее продукты дают людям возможность общаться, развлекаться, учиться. Кроме того, VK создает решения для цифровизации бизнеса.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».