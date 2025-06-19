Минниханов и глава Тывы подписали план мероприятий по сотрудничеству регионов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с главой Тывы Владиславом Ховалыгом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов заметил, что у предприятий Татарстана есть большой интерес к развитию взаимодействия с Тывой. На данный момент в восточносибирскую республику осуществляются поставки грузовой техники, шинной продукции, компьютерной техники и ряда других товаров.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве в области машиностроения, автомобилестроения, поставок продукции сельского хозяйства», – подчеркнул Раис РТ.

Глава Республики Тыва начал встречу со слов благодарности в адрес собеседника. «Спасибо за ваше внимание к развитию наших отношений. Настолько мы сблизились, сдружились», – констатировал Владислав Ховалыг.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что получил приглашение принять участие в международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», и заверил, что обязательно направит делегацию на это мероприятие.

В рамках встречи состоялось подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Правительством Республики Тыва о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах на 2026–2028 годы.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».