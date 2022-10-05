Минниханов на чеченском поздравил Кадырова с днем рождения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова с днем рождения. Свой пост в телеграм-канале он сопроводил фотографией со своим коллегой с подписью: «С днем рождения, брат!» и небольшим поздравлением на чеченском языке.

Фото: телеграм-канал президента РТ

Сегодня Кадырову исполняется 46 лет. Он ранее заявлял, что воспринимает татар как своих «настоящих братьев и сестер». Татарстан и Чеченскую республику связывают длительные дружеские отношения. Так, в 2022-2024 годах власти двух республик планируют реализовать совместные мероприятия в сферах экономики, образования, строительства, ветеринарии и по девяти другим направлениям. А вчера сообщалось, что Казань и Грозный связал прямой регулярный авиарейс.

Напомним, в мае дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавляющая Министерство культуры региона, приезжала в Казань, где принимала участие в открытии выставки «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» в Центре «Эрмитаж-Казань».