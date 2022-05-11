Дочь Кадырова Айшат готова презентовать в Казани свою линию одежды дома Firdaws

Фото: Регина Яфарова

Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова, возглавляющая Министерство культуры региона, прибыла в Казань. Она примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дням Чеченской Республики в Татарстане, в том числе и в открытии 12 мая выставки «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» в Центре «Эрмитаж-Казань».

Накануне вернисажа Айшат Кадырова познакомилась с достопримечательностями столицы Татарстана и побывала в Национальной библиотеке РТ. Экскурсию по недавно обновленному зданию, выдержанному в стиле позднесоветского модернизма, для министра культуры Чечни провела директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова.

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» о потенциальной презентации в столице Татарстана не только музея Чечни, но и линии одежды бренда, которым владеет Айшат Кадырова, гостья ответила утвердительно.

«Я считаю, что мусульманская мода и мировая мода уже давно друг с другом дружат. Это видно по показам домов высокой моды. И да, это возможно (провести показ модного дома Firdaws в Казани — прим. Т-и)», — заметила Айшат Кадырова.

Выставка «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» будет проходить в Центре «Эрмитаж-Казань» с 12 мая по 13 июня. Три зала заполнят экспонаты Музея Чеченской Республики, которые впервые вывозятся за пределы родного региона.

Посетители смогут увидеть более сотни произведений — живописные работы второй половины XX — начала XXI веков, созданные в различных стилях (от академизма до авангарда) 16 художниками разных поколений, предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков и современности, мужскую и женскую традиционную одежду, холодное и огнестрельное оружие, ювелирные украшения, керамическую и медную посуду, музыкальные инструменты. Будут представлены и знаменитые истанги — традиционные чеченские войлочные ковры с национальным орнаментом, выполненным в технике цветной аппликации.

Вернисаж станет одним из мероприятий Дней чеченской культуры в Республике Татарстан. На следующий после открытия выставки день, 13 мая, в здании Присутственных мест Казанского Кремля делегация из Чечни проведет презентацию Музея Чеченской республики с участием генерального директора музея Залины Мамаевой, заведующей отделом изобразительных искусств Миланы Хадчукаевой и куратора выставочных проектов Марии Филатовой.