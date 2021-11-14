Рамзан Кадыров: «Татар мы воспринимаем как своих настоящих братьев и сестер!»

Почему флаг Чеченской Республики похож на флаг Татарстана и почему Рамзан Кадыров называет Рустама Минниханова своим братом? Об этом и многом другом, Глава Чечни рассказал в интервью автору и ведущей медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» Дине Газалиевой.

Рамзан Кадыров: «Дружеские и братские отношения у нас сложились исторически»

Фото: tatarstan.ru

«На реставрацию одного Большого театра в Москве было заложено за 60-70 млрд рублей, а тут вся республика, целый регион…»

Рамзан Ахматович в этом году Чеченская Республика отметила 18-летие со дня принятия Конституции. Как наши народы, в частности татары и чеченцы взаимодействуют друг с другом? Что у нас общего?



Рамзан Кадыров и Дина Газалиева Фото предоставлено Диной Газалиевой

Когда мы только начинали строить нашу республику, мы провели референдум. Когда Ахмат Хаджи разрабатывал эскиз, мы взяли как образец флаг Татарстана. Минтимер Шаймиев, я помню, поддерживал Ахмата Хаджи и у нас сложились добрые дружеские отношения. Главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве в 2002 году, потом в 2012 году Казань и город Грозный подписали соглашение. Дружеские и братские отношения у нас сложились исторически.

Рустам Нургалиевич Минниханов, мой старший брат, тоже поддерживает меня и наш регион, где бы он не был. Любой вопрос, если нужен совет сразу звонок, - он всегда отвечает. Он такой энергичный, он пример для всех глав субъектов для нас всех!

Хотя я и называю Рустама Нургалиевича старшим братом, он намного моложе выглядит и намного энергичнее, чем мы. Отношения у нас дружеские, братские. Я думаю, что где-то в корнях тоже есть что-то, что нас связывает.

«Рустам Нургалиевич Минниханов, мой старший брат, тоже поддерживает меня и наш регион, где бы он не был» Фото: tatarstan.ru

Рамзан Ахматович, я гуляла по Грозному, город красивый, все ухожено. Я обратила внимание, что как руководитель региона вы, уделяете внимание благоустройству. В Татарстане тоже этим активно занимаются. Как вы считаете, насколько это важно для современного человека?

Самым первым в городе мы реконструировали проспект Путина, раньше назывался он проспект Победы. После того, как мы его восстановили, люди начали меняться в лучшую сторону. Когда мы объявили город без следов войны Гудермес, мы поняли, что нужно создавать условия. С красотой, люди меняются, становятся добрее, вежливее. Потом мы восстановили город Аргун, потом начали восстанавливать Грозный. Чем больше создаешь условия, тем люди становятся добрее. Они с уважением относятся и к власти, и к друг другу. По нацпроектам очень проводим много работы, благоустраиваем парки и скверы, строим дороги.

Когда мы праздновали 200-летие Грозного, благоустроили более 500 дворов. И это была не бюджетная программа: детские площадки меняли, меняли бордюры… Все делали для того, чтобы было красиво, удобно для детей. Мы должны делать все, чтобы максимально улучшить жизни населения, другого у нас не должно быть.

Татарстан далеко ушел от нас в развитии благоустройства, экономики сельского хозяйства. Татарстан занимает лидирующие места, находится в первой пятерке, поэтому мы равняемся на эту республику, смотрим издалека и стараемся быть хотя бы чуть-чуть похожими на Татарстан.

«Татарстан занимает лидирующие места, находится в первой пятерке, поэтому мы равняемся на эту республику» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рамзан Ахматович, на улицах Грозного я обратила внимание на удивительную чистоту. У вас так хорошо убирают, или это такой менталитет, что люди не мусорят там, где живут?

Мы максимально работаем над тем, чтобы в наших городах было чисто. За раз как-то сняли 4 префектов и мэра города Грозного. Мы жестко спрашиваем с ответственных лиц. Религия Ислам нас призывает к чистоте, поэтому мы читаем больше проповедей об этом. И люди смотрят на эти вопросы по-другому. Когда кругом чисто, цветы – люди сами стараются не мусорить.

Я прочитала выражение, что Грозный называют городом-фениксом, ведь его практически полностью разрушили после войны… Какие у вас чувства связаны со столицей Республики?



«Религия Ислам нас призывает к чистоте, поэтому мы читаем больше проповедей об этом. И люди смотрят на эти вопросы по-другому» Фото предоставлено Диной Газалиевой

После того, Грозный был взят, мы проехались на двух машинах, по его центру. Город был серым, бегали собаки, блок посты… Тогда мы не знали, что будет завтра. Но Ахмат Хаджи своим энтузиазмом и харизмой внушил нам уверенность в завтрашнем дне. Когда я встречался с молодежью еще в 2005 и 2006 годах, я говорил, что мы восстановим города. Что к нам будут приезжать туристы, актеры, спортсмены. Тогда на меня смотрели с иронией, не верили. Все, кто там был, сейчас уже взрослые люди…

Они занимают руководящие посты в республике?

Да, занимают высокие посты. Я иногда показываю им этот фрагмент и говорю: «Вы мне не верили, а сейчас вот как живет наша родина!» В этом львиная доля заслуги нашего населения. Когда очищали город Грозный, мы сначала объявили субботник, потом месячник. С нами работали 500-600 тысяч человек, сотни единиц техники. Люди сами выходили с лопатами, вениками, все белили, красили. Грозный ведь в руинах стоял…

Ахмат Хаджи говорил, что мы восстановим Грозный и его слова для нас стали пророческими. Мы восстановили города и начали новое строительство. Я уверен, что люди понимают, насколько это было сложно! Коммунальные системы были разрушены. Многие говорят, что в Чечню уходят наши налоги! Но у нас есть некоторые регионы, которые не выполнили федеральную целевую программу. А мы защитили 155 млрд рублей: восстановили республику, запустили заводы, фабрики, восстановили школы, больницы. Представьте, на реставрацию одного Большого театра в Москве было заложено за 60-70 млрд рублей, а тут вся республика, целый регион…

«Ахмат Хаджи говорил, что мы восстановим Грозный и его слова для нас стали пророческими. Мы восстановили города и начали новое строительство» Фото: tatarstan.ru

«Мы умеем принимать как врагов, так и дорогих гостей»

Рамзан Ахматович, вы сын знаменитого отца. Ахмат Хаджи знают в Татарстане, все наслышаны о его силе духа и мужественности…Каково это, быть сыном такого отца, это ведь такая огромная ответственность для вас?

Я прошел рядом с Ахмат Хаджи долгий нелегкий путь. Человек получает образование, когда слушает лекции, пишет работы. А я получил на практике большой опыт. Ахмат Хаджи научил меня всему. В военном направлении и не только. Я думал, что никогда не буду знать, что такое экономика, а оказалось, я все знал. Я всегда присутствовал на встречах, на совещаниях. Он меня готовил. Я помню наши разговоры, его советы, его наставления, - он будто меня готовил, будто все предвидел. Это большая ответственность.

У нас род уважаемый, мы столетиями изучали и распространяли Ислам. Ахмад Хаджи был религиозный человек. Я остался с ним рядом не потому что я его сын, а потому что я его единомышленник. Я его поддерживал ради Всевышнего и остался с ним рядом. Мы с ним договорились, что не будем называться сыном-отцом. Я был его помощником, поэтому ответственность была большая. Порой, хочется отдохнуть, но потом вспоминаешь заветы и сколько жизней отдал он ради того, чтобы все было. Эта ответственность не позволяет думать о себе. Только служить народу, государству.

После гибели Ахмат Хаджи Президент России Владимир Владимирович Путин принял меня и доверил регион. Заветы Ахмат Хаджи и доверие Президента РФ, - это все ведет к тому, что я должен служить своему народу. Это не работа, это – жизненный путь. Я горд тем, что я сын Ахмат Хаджи.

«После гибели Ахмат Хаджи Президент России Владимир Владимирович Путин принял меня и доверил регион» Фото: kremlin.ru

Вы сейчас активно продвигаете туристический бренд, чтобы вы посоветовали татарам всего мира посмотреть в Чеченской республике?

У нас есть 30 туристических маршрутов и мы открываем новые. У нас есть исторические направления, которые можно посмотреть, поехать и изучить историю нашего народа. Есть более современные маршруты, есть религиозные…

У нас самый гостеприимный народ, я приглашаю своих братьев и сестер из Татарстана, чтобы они приезжали, изучали историю культуру нашего народа. Они найдут много общего. Татар мы воспринимаем как настоящих братьев, и поэтому у меня особое отношение к руководству и к народу Татарстана. Я приглашаю в гости!

В Чечне сейчас развивается и событийный туризм. Я просто очень люблю автогонки, я болельщица и у вас очень красивый современный автодром. Вы сами любите скорость?

Я в юношеские годы был лихачом. Люблю скорость. Команда автогонщиков Татарстана каждый раз к нам приезжает, Рустам Нургалиевич сам участвовал в гонках и занимал призовые места. У нас очень много мероприятий проводят. Недавно проводился «Леди Кросс». Было много представителей разных народов, регионов.



«Команда автогонщиков Татарстана каждый раз к нам приезжает, Рустам Нургалиевич сам участвовал в гонках и занимал призовые места» Фото: tatarstan.ru

Чем еще привлекательна Чеченская республика для туристов?

У нас и музеи, и театры, и фестивали… Мы проводим много мероприятий, но пока у нас не получается так грандиозно, как в Татарстане. Но мы тоже проводим красивые мероприятия. Я думаю, что если к нам приедут, то не будет скучно. Раньше мы воевали с незваными туристами из 51 государства, мы их уничтожили (смеется). Мы сейчас зовем в гости наших братьев и друзей! Мы умеем принимать как врагов, так и дорогих гостей (улыбается).

Каждый турист, который приезжает, всегда подчёркивает гостеприимство нашего народа. Лет 5-7 назад я увидел в горах молодую пару из Питера, - парень и девушка рисовали пейзажи. Я поздоровался, спросил, как они приехали, где остановились. Они рассказали, что местные жители встают в очередь, чтобы пригласить их в гости. Вкусно кормят, принимают как близких. Говорят, что неделю живут в горах, сегодня ночуют у одних, завтра у других. За нами гонятся, чтобы пригласить в гости. И я рад был этому.

«Татарстан – богатый регион, это заслуга татарского народа и тех людей, которые строили республику»

Рамзан Ахматович, вы активно участвуете в работе Группы стратегического виденья «Россия – Исламский мир». И в Чечне проходило заседание. Как вы считаете, в этой работе, что самое главное?

Главное у нас – этими вопросами занимается Рустам Нургалиевич. Мы стараемся налаживать отношения с нашими исламскими братьями. Россия – многонациональное государство. Как бы нам хотелось, чтобы все арабские страны посмотрели на нас с открытой душой. Когда начинаются конфликты, когда нужна миротворческая миссия, на помощь приходит в первую очередь, Россия. Но некоторые стараются так преподнести, будто Россия пришла с войной. Но если против действующего Президента Сирии встали бандиты, и объявили себя государством? Что эта за люди, чьи они? Вот за ними стоят арабы, турки, европейцы, они защищают интересы своих государств. А Путин что, должен уступить им место для того, чтобы в последующем они диктовали нам условия?!

«Главное у нас – этими вопросами занимается Рустам Нургалиевич. Мы стараемся налаживать отношения с нашими исламскими братьями» Фото: tatarstan.ru

Вот сейчас Сирия разрушена, миллионы беженцев. Почему не создать фонд и помочь восстановить хотя бы один город? Никто на это не решается. Допустим, что Асад плохой, но ведь там страдают люди, мусульмане…

Рамзан Ахматович, вы сказали, что народы дружат между собой. Это огромное достижение и радость. У Чеченской республики 100-летие за плечами, столько же исполнилось и Татарстану. Как вы думаете, что за эти сто лет главное достижение татарстанского народа?

Во-первых, Татарстан выстроил отношения федеральным центром. Это получилось благодаря Шаймиеву, потом Минниханову. Это самое большое достижение. Рустам Нургалиевич построил со всеми дружеские братские отношения. Он вкладывает деньги в Татарстан. Построили такой регион! Желаю, чтобы также продолжалось дальше, чтобы никогда не было войн, чтобы у нас не было врагов. Чтобы жили работали, чтобы детям было место радоваться – детские сады, площадки, спортивные залы. Татарстан – на первом месте в спорте. Это дорогого стоит.

Татарстан – это богатый регион, во всех смыслах этого слова, это заслуга татарского народа и тех людей, которые строили республику. Я с уважением отношусь и поздравляю от души, чтобы сто лет жили, долго и счастливо, чтобы укрепляли дружеские отношения, братские отношения. И только так мы должны жить, мусульмане!