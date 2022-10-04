«Начало большой программы»: Казань и Грозный связал прямой авиарейс

Казань и Грозный сегодня связал прямой регулярный авиарейс. В аэропорту столицы Татарстана по авиационной традиции воздушное судно встретили водяной аркой. Первый рейс из Чечни был выполнен с 80-процентной загрузкой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня состоялось важное событие – мы наконец-то открыли прямой авиаперелет между Татарстаном и Чечней. Уверен, что количество жителей этого региона, побывавших в нашей республике, будет расти с каждым днем. И у татарстанцев есть возможность побывать в Чечне, увидеть красоты этой республики, прекрасную природу, горы. А для тех, кто летает по работе, путь станет короче, чем он был через Москву», – сказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он отметил, что в ближайшее время для татарстанцев будут доступны и пакетные туры, для этого ведется соответствующая работа с туроператорами. «Пока это индивидуальный туризм», – уточнил Иванов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис добавил, что на первом рейсе, который прилетел из Казани в Грозный, 90% пассажиров – туристы. Он заметил, что пока полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам, но «если сохранится динамика бронирования, как сейчас», то ближе к лету откроется и третий рейс.

«Этот рейс открыт на год. И билеты можно купить в диапазоне 12 месяцев, включая лето следующего года», – сообщил Маттис.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коммерческий директор Международного аэропорта «Казань» Андрей Лопатин назвал открытие маршрута «Грозный – Казань – Грозный» началом большой программы, запланированной на ближайшие несколько лет.

«Рассматриваем новые направления, в том числе зарубежные, интересные для наших граждан, туристов из других регионов России. Буквально через месяц откроется рейс в Тегеран. Стартуют полеты в Иркутск. Причем ряд направлений, включая Грозный, – первые в истории аэропорта Казани», – подчеркнул он.

Из столицы Татарстана в Грозный по вторникам самолет вылетает в 9.50, по субботам – в 16.45. Пассажиров перевозят на Boeing 737-800 вместимостью 189 человек. Длительность перелета составляет чуть менее трех часов.