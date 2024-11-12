Переходный период для муниципальной реформы решили продлить из-за позиции РТ

Переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) продлится не до января 2028, а до февраля 2035 года. Такое решение приняла, в том числе из-за позиции властей Татарстана, рабочая группа по подготовке ко второму чтению новой редакции закона о МСУ. Заседание состоялось накануне в Государственной Думе ФС РФ, пишет газета «Коммерсантъ».

В мероприятии наряду с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и сотрудниками Администрации Президента РФ приняли участие представители Московской и Свердловской областей, Пермского края, Якутии, Крыма и Татарстана. При этом региональные чиновники выступали в закрытом режиме.

По словам председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, ко второму чтению документа, который был принят в первом чтении еще 25 января 2022 года, поступило 940 поправок.

«<...> мы знаем, что у нас есть субъекты, которые пока не очень хотят переходить [на одноуровневую систему МСУ]. Мы понимаем все эти моменты, приняли решение сделать большой переходный срок — до 1 февраля 2035 года»,— отметил Крашенинников.

Парламентарий уточнил, что решение о столь длительном переходном периоде было принято «в том числе в связи с позицией Татарстана», с властями которого «дискуссия продолжается». «Нам нужно идти друг другу навстречу», — приводит его слова другая газета — «Ведомости».

После заседания Крашенинников объяснил журналистам, что в Татарстане уверены — система МСУ в республике выстроена, и в ней «всё устраивает». Вместе с тем он напомнил, что подобное мнение представители РТ высказывали еще до принятия решения о переходном периоде до 2035 года.

По информации участников заседания, на данный момент переход на одноуровневую систему местного самоуправления произошел в 20 субъектах Федерации. Еще 51 регион находится в той или иной стадии перехода на нее.