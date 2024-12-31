Минниханов: Мы надеемся, что Новый год принесет много радости, счастья и добра

Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. По его словам, все мы надеемся, что он принесет «много радости, счастья и добра». Руководитель региона произнес поздравление на двух государственных языках республики — русском и татарском. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Видеоролик начинается с видов новогодней Казани, снятых с высоты птичьего полета, и продолжается бытовыми сценками на русском и татарском языках, так или иначе связанными с праздником. Затем звучит само поздравление.

«Дорогие татарстанцы! <…> До Нового года остаются считанные часы. По традиции мы подводим итоги и строим планы на будущее», — заметил Раис РТ.

«Две тысячи двадцать четвертый год запомнится яркими историческими событиями. Вместе мы организовали и на самом высоком уровне провели саммит БРИКС, показали всему миру, какая сильная и открытая у нас страна», — напомнил он.

«Хочу поблагодарить за это каждого татарстанца. Бик зур рәхмәт сезгә! („Большое спасибо вам!“)» — подчеркнул в связи с этим руководитель республики.

«Главным событием будущего года станет юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся подвигами наших предков и верим в победу наших бойцов, которые сегодня с честью выполняют свой долг. Мы ждем их дома с победой», — отметил Рустам Минниханов.

«Кадерле дуслар! („Дорогие друзья!“) <…> Счастья вам, благополучия и всего самого доброго! Яңа ел белән! С новым, 2025 годом!» — заключил Раис Татарстана.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.