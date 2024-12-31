Минниханов опубликовал новогодний ролик, в котором боец возвращается домой

Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» новогодний видеоролик, в котором российский военнослужащий возвращается домой во время праздника.

По сюжету ролика, сын бойца мечтает о его скорейшем возвращении, и его желание исполняется. В момент, когда семья собирается за столом для празднования Нового года, заходит военнослужащий, переодетый Дедом Морозом. Первым его узнает сын.

«Новый год — это время, когда в воздухе витает волшебство. Это пора, наполненная ожиданием и предвкушением чего-то прекрасного. Ведь именно в Новый год исполняются самые сокровенные желания. Нужно лишь искренне верить в чудо, и тогда самые заветные мечты станут реальностью», — говорит закадровый голос в начале видео.

«Яңа ел белән, дуслар! Счастливого Нового 2025 года!» — пожелал Рустам Минниханов в подписи к видео.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.