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Общество 31 декабря 2024 18:20

Минниханов опубликовал новогодний ролик, в котором боец возвращается домой

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Минниханов опубликовал новогодний ролик, в котором боец возвращается домой
Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» новогодний видеоролик, в котором российский военнослужащий возвращается домой во время праздника.

По сюжету ролика, сын бойца мечтает о его скорейшем возвращении, и его желание исполняется. В момент, когда семья собирается за столом для празднования Нового года, заходит военнослужащий, переодетый Дедом Морозом. Первым его узнает сын.

«Новый год — это время, когда в воздухе витает волшебство. Это пора, наполненная ожиданием и предвкушением чего-то прекрасного. Ведь именно в Новый год исполняются самые сокровенные желания. Нужно лишь искренне верить в чудо, и тогда самые заветные мечты станут реальностью», — говорит закадровый голос в начале видео.

«Яңа ел белән, дуслар! Счастливого Нового 2025 года!» — пожелал Рустам Минниханов в подписи к видео.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.

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