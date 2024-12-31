Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов опубликовал новогодний ролик, в котором боец возвращается домой
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» новогодний видеоролик, в котором российский военнослужащий возвращается домой во время праздника.
По сюжету ролика, сын бойца мечтает о его скорейшем возвращении, и его желание исполняется. В момент, когда семья собирается за столом для празднования Нового года, заходит военнослужащий, переодетый Дедом Морозом. Первым его узнает сын.
«Новый год — это время, когда в воздухе витает волшебство. Это пора, наполненная ожиданием и предвкушением чего-то прекрасного. Ведь именно в Новый год исполняются самые сокровенные желания. Нужно лишь искренне верить в чудо, и тогда самые заветные мечты станут реальностью», — говорит закадровый голос в начале видео.
«Яңа ел белән, дуслар! Счастливого Нового 2025 года!» — пожелал Рустам Минниханов в подписи к видео.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»