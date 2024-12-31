Рустам Минниханов: «Новый год наполняет сердца светлыми надеждами»

Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим Новым Годом.

«Приближается Новый год. Этот всеми любимый праздник наполняет сердца светлыми надеждами и ожиданием перемен к лучшему. По традиции в последний день уходящего года мы подводим его итоги. Вместе со всей страной мы достойно справились с испытаниями и внешними вызовами. Упорно трудились, оказывали помощь бойцам на фронте и заботились о семьях наших воинов, развивали новые социально-экономические проекты и решали самые сложные задачи», – сказал Минниханов.

Раис отметил, что уходящий год был знаменателен масштабными и историческими мероприятиями.

«Многим запомнятся яркие моменты первых мультиформатных «Игр будущего», спортивных игр стран БРИКС, а также важнейшего международного политического события – XVI Саммита БРИКС в Казани. Гости из разных стран открыли для себя Татарстан как место, где в мире и согласии живут представители различных национальностей и конфессий, где сохранение языков, культур и духовно-нравственных ценностей народов, проживающих в республике, является основой для нашего общего развития», – подчеркнул татарстанский лидер.

Наглядным проявлением сплоченности общества, по словам Раиса, стали результаты голосования за Президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах и избрание депутатов в Государственный Совет РТ. Минниханов уверен, что итоги волеизъявления народа свидетельствуют о поддержке татарстанцами курса на укрепление Отечества и процветание родной республики.

«В 2025 году нам предстоит торжественно отметить 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В объявленный Год защитника Отечества мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку всем ветеранам, а также наследникам поколения победителей – участникам специальной военной операции, их семьям. Сегодня тысячи татарстанцев защищают Родину и мужественно сражаются за будущее России. Как и прежде, мы твердо верим, что Победа будет за нами, и гордимся нашими земляками!» – добавил Раис.

Он пожелал татарстанцам, чтобы наступающий год дал сил для новых свершений, а также подарил радостные моменты и окружил теплом и заботой близких.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов! С Новым 2025 годом!» – заключил Минниханов.