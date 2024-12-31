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Общество 31 декабря 2024 09:15

Минниханов записал видео у новогодней елки

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков в соцсетях с наступающим Новым годом. Видео появилось в телеграм-канале руководителя республики.

На русском и татарском языках он пожелал татарстанцам здоровья, счастья, благополучия и «самое-самое-самое [главное], чтобы все было хорошо».

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/

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#Рустам Минниханов #Новый год
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