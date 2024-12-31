Минниханов записал видео у новогодней елки

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков в соцсетях с наступающим Новым годом. Видео появилось в телеграм-канале руководителя республики.

На русском и татарском языках он пожелал татарстанцам здоровья, счастья, благополучия и «самое-самое-самое [главное], чтобы все было хорошо».

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/