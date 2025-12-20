news_header_top
Политика 20 декабря 2025 15:52

Минниханов – муниципалитетам: «Работа совместная по всем вопросам»

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ обратил внимание на значение муниципальной власти для системы управления регионом. Видеозапись мероприятия опубликовала пресс-служба Раиса РТ.

«Подходит к завершению 2025 год, нам предстоит подвести итоги работы и обозначить задачи на предстоящий 2025 год», – сказал Рустам Минниханов, открывая совещание.

Раис Татарстана напомнил, что 18 декабря состоялся 20-й съезд Совета муниципальных образований РТ, на котором его председателем на пять лет был переизбран Экзам Губайдуллин. Последнего он охарактеризовал как опытного руководителя.

«Мы всегда опирались на муниципальную власть. И поселенческий, и районный, и городской уровень – это основа нашей республики, мы всегда это помним. Но и вы должны помнить, что вы основа. Поэтому работа совместная по всем вопросам», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, он упомянул прошедшее в тот же день, 18 декабря, заседание совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления ФНС по РТ и Управления Федерального казначейства по РТ, которое было посвящено финансовым итогам завершающегося года.

Раис Татарстана акцентировал, что, несмотря на сложный график, в работе коллегии приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Виктор Бациев.

«Они дали высокую оценку нашей совместной работы. Я считаю, что это большое доверие и большая ответственность», – заметил руководитель республики.

