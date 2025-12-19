Антон Силуанов: «Динамика бюджета говорит о предметной работе Татарстана с экономикой»

Несмотря на санкционное давление и общее замедление экономики, Татарстан демонстрирует более высокие темпы роста налоговых доходов, чем в среднем по стране. Такую оценку дал министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании финансовых органов республики. Какие задачи будут для них приоритетными в следующем году – в репортаже «Татар-информа».





Министр финансов РФ Силуанов уже более десяти лет приезжает в Казань, чтобы подвести финансовые итоги года

Фото: rais.tatarstan.ru

Рост доходов на фоне сложного года

Традиционное предновогоднее совещание финансовых и казначейских органов Татарстана на этот раз прошло непривычно – не с утра, а поздним вечером. Такой сдвиг выглядел вполне объяснимым: график, очевидно, подстраивали под главного гостя. Министр финансов России Антон Силуанов уже более десяти лет приезжает в Казань, чтобы подвести финансовые итоги года, и нынешний визит не стал исключением.

До начала заседания Раис РТ Рустам Минниханов и Антон Силуанов ознакомились с проектами в сфере использования цифрового рубля, внедрения исламского банкинга, другими финансовыми проектами, реализуемыми на территории республики.

Раис РТ поблагодарил министра финансов России за внимание к республике. «Несмотря на напряженный день, вы сегодня с нами», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к Антону Силуанову.

Минниханов сразу задал тон обсуждению: год выдался непростым, но экономика региона удерживает темп.

Он поблагодарил федеральных партнеров за поддержку и перешел к цифрам, которые говорят сами за себя.

«В непростых экономических условиях удалось обеспечить рост экономических показателей. По итогам текущего года объем валового регионального продукта составит 5,6 трлн рублей, рост – 102,4%. Объем отгруженной продукции ожидаем до 6 трлн рублей, индекс промышленного производства – 109%. Объем продукции сельского хозяйства – 401,2 млрд рублей, рост – 107%. Объем строительных работ – 1 трлн рублей», – сказал он.

Марат Файзрахманов сообщил, что почти 80% доходной части формируют НДФЛ, налог на прибыль, акцизы и налог на имущество организаций

О том, как эти показатели отражаются на бюджете, доложил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.

«За 2025 год будет мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 586,7 млрд рублей. В бюджет республики поступит 480,9 млрд рублей», – доложил он.

Его ключевой посыл – сохранить положительную динамику доходов, чтобы республика могла выполнить все обязательства по расходам.

По словам министра, почти 80% доходной части формируют НДФЛ, налог на прибыль, акцизы и налог на имущество организаций. Этого, подчеркнул он, достаточно для своевременного финансирования всех расходов, включая нацпроекты.

Антон Силуанов дал свою оценку. Он обратил внимание, что и прошлый, и текущий годы были для экономики сложными, но Татарстан сумел сохранить поступательное развитие. «Главное, что мы видим в Республике Татарстан, – как прошлый, так и этот год был непростой, но, тем не менее, динамика экономики, бюджет говорит о том, что регион занимается предметно экономическим развитием», – отметил он.

По темпам роста налоговых доходов – 9% – республика, по его словам, опережает среднероссийский показатель в 6%. Это, отметил он, результат слаженной работы региональной команды.

Рустам Минниханов сразу задал тон обсуждению: год выдался непростым, но экономика региона удерживает темп

Борьба с серыми схемами и «обеление» рынков

Разговор о доходах продолжил руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин. Он представил прогноз по налоговым поступлениям, который выглядит еще более масштабно.

«По нашей оценке, их поступление в 2025 году на территории республики составит свыше 1,7 трлн рублей, что на 138 млрд рублей больше, чем в 2024 году. При этом увеличение платежей ожидается по всем бюджетам и государственным внебюджетным фондам», – заявил он.

Если посмотреть на отрасли, то роста нет только в добыче полезных ископаемых из-за снижения цен на нефть и высокого курса рубля к доллару.

В числе приоритетов на следующий год – адаптация бизнеса к повышению ставки НДС до 22% и увеличению числа плательщиков: со следующего года его будут платить предприниматели, получившие годовой доход от 20 млн рублей со снижением порога по доходам в последующие два года до 10 млн рублей.

«Наша задача – помочь с начислением НДС тем, кто будет впервые его уплачивать без применения штрафных санкций», – заявил Сафиуллин.

Марат Сафиуллин информировал, что в числе приоритетов на следующий год – адаптация бизнеса к повышению ставки НДС до 22% и увеличению числа плательщиков

Продолжит ФНС бороться с теневым сектором, в том числе с площадками «по незаконному формированию схемных вычетов по НДС и обналичиванию денежных средств».

Налоговики вместе с ФСБ и МВД уже пресекли деятельность пяти таких площадок.

«В разработке находятся еще три. В результате проведенной работы в добровольном порядке представлены уточненные налоговые декларации по НДС на сумму более 430 млн рублей. В отношении организаций, не согласившихся уточнить свои обязательства, завершено 114 выездных налоговых проверок, по результатам которых доначислено в бюджет 4,8 млрд рублей, взыскано – 4 млрд рублей», – сообщил он.

Отдельная тема – легализация занятости. В этом году фокус был сделан на маркетплейсы, частные охранные предприятия и таксопарки.

«По результатам проведенных контрольных мероприятий удалось достичь серьезного обеления этих сегментов бизнеса», – доложил Сафиуллин.

Силуанов поддержал этот вектор, но дал понять, что проблемных зон все еще немало.

«Легализация занятости, подмена категории трудовых отношений – все мы знаем, как это осуществляется. Просьба рассмотреть в следующем году», – отреагировал он, указав также на серые схемы безналогового ввоза товаров и между физлицами, которые фактически прикрывают хозяйственную деятельность.

Татарстан уже закладывает дефицит бюджета, и это требует особенно плотного диалога с бизнесом

Социальные обязательства, поддержка СВО и технологический суверенитет

Участники коллегии сошлись во мнении: следующий год будет напряженным. Татарстан уже закладывает дефицит бюджета, и это требует особенно плотного диалога с бизнесом.

«Мы пока запланировали 13,8 млрд рублей дефицита. Но с учетом того, что налоговая нагрузка тоже изменится, очень важно постоянное взаимодействие с нашими товаропроизводителями. Цель – обеспечение их поддержки и развития», – отметил Рустам Минниханов.

Он поручил профильным министерствам системно работать с предприятиями, оказавшимися в сложной ситуации, и взял на личный контроль снижение налоговой задолженности.

Антон Силуанов обозначил три федеральных приоритета, которые должны учитываться и на региональном уровне. «В первую очередь – выполнение социальных обязательств перед людьми, несмотря на все сложности, в полном объеме. Это поддержка семей участников специальной военной операции», – заявил министр.

Антон Силуанов обозначил три федеральных приоритета, которые должны учитываться и на региональном уровне

Вторым направлением он назвал достижение национальных целей развития и технологического суверенитета, третьим – задачи, связанные с обеспечением победы в специальной военной операции.

«Надо рассмотреть серые зоны по торговле, по расчетам, которые зачастую сегодня идут где-то вне банковской сферы. Задачи по снижению доли теневой экономики точно есть», – подчеркнул Силуанов, отдельно упомянув легализацию рынка никотиносодержащей продукции как возможный источник дополнительных доходов.

Подводя итоги заседания, Рустам Минниханов поблагодарил Антона Силуанова за поддержку в реструктуризации бюджетных кредитов – это, по его словам, позволило кратно увеличить финансирование модернизации ЖКХ.

«Бюджет республики принят. Сейчас мы завершаем работу по принятию муниципальных бюджетов. Поручаю главам муниципалитетов завершить эту работу до 20-го числа. И мы ставим задачу на муниципальных бюджетах, чтобы они принимались бездефицитно. Эти цифры все согласованы с Минфином, прошу муниципалитеты строго придерживаться контрольных цифр», – резюмировал Раис Татарстана.