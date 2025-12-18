Минниханов принял участие в ХХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ»

Проблему оттока трудоспособного населения из сел, перспективы развития мини-ферм, опорных населенных пунктов, а также ремонт дорог, модернизацию систем водоснабжения, обновление парков и скверов, дворов, поддержку участников СВО, их семей и многие другие вопросы обсуждают сегодня в Казани участники XХ съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в Казани. В работе съезда принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня муниципальное сообщество Татарстана проводит 20-й, юбилейный съезд. В сентябре 2005 года прошли выборы в местные органы, муниципальная власть приступила к своей деятельности. Сегодня у нас самое большое число муниципалитетов в России – 956, в системе местного самоуправления работает более 15 тыс. депутатов и муниципальных служащих. Самое главное – за эти годы накоплен уникальный опыт дружной совместной работы государственной и муниципальной власти», – сказал председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, открывая встречу.

Он отметил, что в работе съезда принимают участие депутаты, ветераны, участники специальной военной операции.

«Очень важно, что в состав депутатского корпуса на местах избираются участники СВО. Их опыт и деловые способности востребованы на всех уровнях власти. В трудную минуту они встали на защиту Родины и теперь с передовой зоны СВО перешли на передовую линию муниципальной службы. Часть из них и сейчас находится в местах боевых действий», – сказал Губайдуллин.

Он подчеркнул, что представители местных органов власти с самого начала специальной военной операции делают все возможное для достижения поставленных задач.

«Вы постоянно находитесь в тесном общении с населением, к вам в первую очередь обращаются семьи, военнослужащие, участники боевых действий, вернувшиеся домой. Главы районов и сельских поселений стали настоящими командирами тыла. Они организуют гуманитарные грузы, решают проблемы на местах. Жители муниципальных районов и городских округов по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам и семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов», – заметил Губайдуллин.

Участники съезда также отметили важность сохранения в республике двухуровневой системы местного самоуправления. Система местного самоуправления Татарстана начала свою работу 20 лет назад. За прошедшие годы в республике принята необходимая нормативно-правовая база, накоплен значительный управленческий опыт местной власти.

Реализация комплексных программ социально-экономического развития позволила построить, обновить и развить инфраструктуру городских и сельских поселений, укрепить материально-техническую и кадровую базу органов местного самоуправления.

«Идут большие преобразования в стране. Важно выбрать такой путь, чтобы мы потом не сожалели. Одноуровневая система тоже имеет место быть, но при определенных условиях», – сказал в своем выступлении Рустам Минниханов.

Он также отметил, что множество программ в Татарстане направлены на поддержку сельских территорий. Они будут реализованы в дальнейшем.

«Мы за сильную Россию, но как без мощного сельского устройства наша страна будет выглядеть?» – задался вопросом Минниханов.

По итогам обсуждений будет определен перечень приоритетных задач на предстоящий год и подготовлен план совместных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан на 2026 год. Этот документ станет стратегической «дорожной картой» совместной деятельности министерств, ведомств и муниципалитетов республики.