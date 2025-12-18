Рустам Минниханов: Объем ВРП Татарстана по итогам 2025 года достигнет 5,6 трлн рублей

Фото: rais.tatarstan.ru

Объем валового регионального продукта Татарстана по итогам текущего года ожидается на уровне 5,6 трлн рублей. Об этом в ходе совместной коллегии в Кабмине республики заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Это немного больше, чем в прошлом году, – около 102,4%. Объем отгруженной продукции мы ожидаем до 6 трлн рублей, и с приростом 109%. В силу роста на 107%, это 401 млрд рублей продукции сельского хозяйства. Объем строительства немного выше прошлого года – цифра 1 трлн рублей», – добавил он.

Позднее с докладом выступил руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин. По его словам, налоговые доходы на территории республики в 2025 году достигнут более 1,7 трлн рублей. Это на 138 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

«Благодаря нацеленности власти и бизнеса на созидание, а также конструктивному взаимодействию с федеральным центром, Республика Татарстан – один из лидеров в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию. И это, наряду с эффективным налоговым администрированием, позволяет сохранить не только бюджетную стабильность, но и наращивать налоговые доходы», – подчеркнул он.