Минниханов изменил состав комитета по проведению Десятилетия науки и технологий в РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении республиканского координационного комитета по проведению в республике Десятилетия науки и технологий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, в состав вошел один человек – директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев, еще двое были выведены – Айнур Айдельдинов (ушел с поста главы ИВФ РТ) и Мякзюм Салахов (избран депутатом Государственного Совета Татарстана для работы на профессиональной постоянной основе, ушел с поста президента АН РТ). Должности еще ряда членов комитета были изложены в новой редакции.

Напомним, в 2022 году в России стартовало Десятилетие науки и технологий, о котором объявил Президент России Владимир Путин. Как отмечал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ключевые задачи инициативы — вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, привлечение исследователей и разработчиков к решению важных задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.