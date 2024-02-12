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Общество 12 февраля 2024 09:33

Минниханов изменил состав комитета по проведению Десятилетия науки и технологий в РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении республиканского координационного комитета по проведению в республике Десятилетия науки и технологий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, в состав вошел один человек – директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев, еще двое были выведены – Айнур Айдельдинов (ушел с поста главы ИВФ РТ) и Мякзюм Салахов (избран депутатом Государственного Совета Татарстана для работы на профессиональной постоянной основе, ушел с поста президента АН РТ). Должности еще ряда членов комитета были изложены в новой редакции.

Напомним, в 2022 году в России стартовало Десятилетие науки и технологий, о котором объявил Президент России Владимир Путин. Как отмечал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ключевые задачи инициативы — вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, привлечение исследователей и разработчиков к решению важных задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

#Рустам Минниханов #Владимир Путин #Десятилетие науки и технологий
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