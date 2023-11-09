Айнур Айдельдинов собирается покинуть пост директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ

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Создатель и директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов собирается уходить со своей должности. Об этом пишет «Татарстан 24».

«Решение будет объявлено в пятницу. В ближайшие дни также будет определена дальнейшая судьба фонда», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе фонда информацию опровергать не стали.

Айнур Айдельдинов родился в Казани, окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». Некоммерческую организацию возглавляет с мая 2007 года. С июля 2007 года исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере РТ». Президент Федерации по настольному теннису РТ.